Osório está entre os municípios mais atrasados no Censo do Estado

Realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Censo Demográfico atualiza o número de moradores de cada cidade, e coleta informações importantes como: saneamento, sustento da família, raça, mortalidade, tipo de moradia, coleta de lixo e fornecimento de energia elétrica, entre outros dados. A atualização do Censo passou por prorrogação, devido à dificuldade na obtenção de informações, e pelo baixo número de profissionais (recenseadores).

Ao lado de Capivari do Sul, Osório figura na lista dos municípios mais atrasados, com menos de 30% do levantamento total da população. O Censo 2022 entrou na reta final. A previsão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é encerrar a coleta de dados em meados de dezembro. Quem não recebeu a visita dos recenseadores poderá acionar o órgão, por telefone, para requerer participar da pesquisa.

Para que a entrega seja realizada dentro do prazo, foi necessário aumentar o número de recenseadores no município. Porém, mesmo com o número maior de agentes, os recenseadores alegam ainda ter dificuldade de obter os dados, muito pelo receio das pessoas e desconhecido da importância da atualização. Os recenseadores estarão sempre uniformizados, com o colete do IBGE, boné do Censo, crachá de identificação e o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC). É possível confirmar a identidade do agente do IBGE no site do instituto ou por telefone.

Quem não recebeu a visita dos recenseadores poderá acionar o órgão, por telefone, para requerer participar da pesquisa. “Aquelas que não tiverem sido recenseadas serão recenseadas por esse serviço, que deve ser lançado nos próximos dias, nas unidades que estiverem com a coleta mais avançada”, informou o gerente técnico do Censo, Luciano Duarte. Disk Censo é o nome do serviço ao qual Duarte se refere. Por meio dele, a população poderá registrar reclamações e tirar dúvidas.

Segundo Duarte, diante de eventuais reclamações por não ter recebido a visita de um recenseador, o IBGE irá “verificar a condição de recenseamento dessas pessoas”. Se identificada a necessidade de participação será agendada a entrevista para aplicação do questionário. O IBGE lembra que o questionário do Censo é domiciliar, não individual. Ou seja, apenas um morador de cada domicílio responde à pesquisa em nome de todos os que moram no mesmo imóvel.

O objetivo do IBGE é visitar todos os domicílios de todos os 5.570 municípios brasileiros. Até 31 de outubro, data do último balanço divulgado pelo órgão, haviam sido recenseadas 136.022.192 pessoas, em 47.740.071 domicílios. Esse total corresponde a 63,77% da população estimada do país (215 milhões de habitantes). Acredita-se que Osório, atualmente, pode ultrapassar os 50 mil habitantes. A última atualização do IBGE, realizada em 2016, apontou o número de 44 mil habitantes. É válido ressaltar que, com os dados atualizados, os municípios podem solicitar repasses de recursos de acordo com o número real, e sua situação econômica.

Foto: Divulgação