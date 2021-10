Quem não se rende a uma viagem no feriadão, ainda mais depois do avanço da vacinação? O 99Carona funciona de forma colaborativa e ajuda a conectar condutores e passageiros indo na mesma direção com a divisão de custos, tornando assim uma opção mais viável para quem gosta de viajar de um jeito bem simples. Na modalidade, quem tem o carro divide as despesas, como gasolina e pedágio, e quem pega a carona conta com a forma mais barata que existe para cumprir o mesmo trajeto.

Disponível em toda Região Sul do Brasil, o 99Carona já está no dia a dia daqueles que optam por compartilhar os assentos livres do próprio veículo rumo ao trabalho ou à faculdade, promovendo melhoria na mobilidade urbana. E para curtir o feriadão e se programar da melhor forma, a 99 analisou os dados de uso do 99Carona durante o último feriado com o objetivo entender para onde os caroneiros do RS dirigem no feriadão.

No feriado de 12 de outubro, por exemplo, houve um crescimento adicional de 20% no volume de caronas no 99Carona. E para que todos possam viajar e aproveitar, a 99 oferece, ainda, um desconto de 50% em todas as cidades da Região Sul do país (com exceção de Porto Alegre, onde o desconto é de 40%) para os passageiros que viajarem com o 99Carona entre esta sexta-feira (29) e a próxima quarta (03/11). Mas você sabe como pedir (ou oferecer) uma carona pela 99?

Como pedir carona? Para agendar um trajeto que deseja viajar, basta baixar o aplicativo da 99 no seu smartphone, se cadastrar e publicar um pedido de carona no 99Carona, colocando o endereço de embarque (que pode ser a casa do passageiro ou um ponto de encontro mais conveniente) e o de destino. Também é possível escolher entre locais de caronas já disponibilizadas por condutores. Para que o condutor identifique o trajeto do passageiro e possa aceitar a carona, o agendamento deve ser feito com pelo menos 15 minutos de antecedência e o pagamento pode ser realizado por meio do próprio app – com cartão de crédito ou Pix – ou em dinheiro, diretamente ao condutor no fim da viagem.

Como oferecer Carona? Para quem possui carro próprio e deseja oferecer caronas para economizar ainda mais no dia a dia e em viagens, é só se cadastrar pelo celular como condutor no site da 99, tendo em mãos CPF, carteira de habilitação e documento do carro. Em até dois dias úteis o 99Carona te retorna e, se aprovado, o acesso já é liberado para botar o pé na estrada.

Para esse feriadão de Finados os locais mais procurados para carona no Estado são as cidades de Gramado (na Serra), Osório e Porto Alegre: A seguir confira algumas atrações que podem ser visitas caso decida viajar para algum desses locais:

GRAMADO – Podemos começar por um passeio pelo Lago Negro com direito a pedalinho ou um chocolate à beira dessa maravilha da natureza, ou ainda um passeio pela Rua Coberta, uma rua com estrutura de ferro e coberta de vidro que abriga bares e restaurantes no centro da cidade. O Mini Mundo também é de encantar! Com réplicas de todo o mundo 24x menores do que o real, é uma diversão também para crianças de 30 anos. E não poderia faltar o Snowland, o único parque de neve do Brasil dedicado a esportes de neve como patinação, esqui, snowboard e outros. Em Gramado a diversão é garantida!

OSÓRIO – A cidade é banhada por águas doces e pelo mar e encanta com sua vegetação e paisagens diversas. Sem dúvidas, o Morro da Borússia e as cascatas da Borússia são atrativos para se visitar e possibilitam um visual panorâmico de toda a cidade. Os restaurantes e bares ao redor são um atrativo à parte com comidas típicas e decorações tradicionais. O Museu da Via Férrea também atrai aqueles que querem saber mais sobre a região e registrar fotos com a maria fumaça na entrada do local.

PORTO ALEGRE – Visitar o Centro Histórico da cidade às margens do Rio Guaíba e aproveitar para ver o pôr-do-sol da Casa de Cultura Mario Quintana, construção que já abrigou um hotel e hoje expõe obras e histórias do poeta. Nos finais de semana é mandatório um passeio no famoso Parque da Redenção, ou originalmente Parque Farroupilha, onde os porto-alegrenses de todas as idades se encontram para um passeio, descanso ou mate, sob as sombras da capital mais arborizada do Brasil.

FOTO: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some