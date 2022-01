Dezesseis dos 23 municípios do Litoral Norte gaúcho fecharam oorçamento anual de 2021 em superávit, ou seja, arrecadaram mais que o previsto no ano. Isso se deve, principalmente, a maior arrecadação de impostos federais e, por consequência, a elevação de repasses aos municípios.

Os maiores destaques são as cidades de Capão da Canoa e Osório, que arrecadaram cerca de R$ 15 milhões a mais que a previsão para o ano passado. Capão, por exemplo, previa uma arrecadação de aproximadamente R$ 272,3 milhões e recebeu mais de R$ 287 milhões. Já a previsão para Osório era de R$ 214,6 milhões, sendo arrecadados aproximadamente R$ 230,4 milhões.

Além dos dois municípios, também fecharam em superávit em 2021, as seguintes cidades: Arroio do Sal, Capivari do Sul, Dom Pedro de Alcântara, Imbé, Itati, Mampituba, Maquiné, Morrinhos do Sul, Palmares do Sul, Tavares, Torres, Três Cachoeiras, Três Forquilhas e Xangri-lá. Os outros sete municípios (Balneário Pinhal, Caraá, Cidreira, Mostardas, Santo Antonio da Patrulha, Tramandaí e Terra de Areia) fecharam em déficit o último ano. Só o município de Santo Antônio, fechou 2021, com R$ 24,5 milhões a menos do que a previsão inicial.

Os dados são do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Vale ressaltar que as prefeituras entregaram os dados orçamentários entre 20 de dezembro 2021 e sete de janeiro deste ano, havendo a possibilidade de estarem defasados em relação ao fechamento do ano fiscal. A seguir veja a previsão de receita e quanto cada município da região arrecadou em 2021:

MUNICÍPIO ARRECADADO (R$) PREVISÃO (R$) SALDO EM 2021 (R$) Arroio do Sal 68.114.907,45 64.796.568,54 3.318.338,91 Balneário Pinhal 60.539.108,84 64.545.164,00 – 4.006.055,16 Capão da Canoa 287.072.918,67 272.265.699,94 14.807.218,73 Capivari do Sul 29.012.340,12 26.197.178,34 3.815.161,78 Caraá 29.422.271,85 30.217.328,50 – 795.056,65 Cidreira 76.748.648,00 82.056.800,00 – 5.308.152,00 Dom Pedro de Alcântara 17.488.677,80 16.958.536,02 530.141,78 Imbé 149.048.828,52 141.445.810,00 7.603.018,52 Itati 20.039.229,44 18.707.934,36 1.331.295,08 Mampituba 21.201.485,47 20.964.593,71 236.891,76 Maquiné 29.688.272,28 28.483.737,00 1.204.535,28 Morrinhos do Sul 20.548.987,67 19.771.500,00 777.487,67 Mostardas 56.526.545,13 57.177.269,00 – 650.723,87 Osório 230.366.267,79 214.615.551,58 15.750.716,21 Palmares do Sul 62.954.700,29 57.439.600,00 5.515.100,29 Santo Antônio da Patrulha 149.783.725,85 174.273.879,79 – 24.490.153,94 Tavares 23.728.384,63 23.427.642,24 300.742,39 Terra de Areia 42.762.071,86 43.077.900,00 – 315.828,14 Torres 192.182.495,43 187.526.004,63 4.656.490,80 Tramandaí 216.159.135,07 219.844.524,00 – 3.685.388,93 Três Cachoeiras 40.339.636,14 38.371.825,00 1.967.811,14 Três Forquilhas 20.336.409,12 17.950.000,00 2.386.409,12 Xangri-lá 147.827.905,50 140.792.916,00 7.034.989,50 LITORAL NORTE 1.991.892.952,92 1.960.907.962,65 30.984.990,27

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some