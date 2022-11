Osório inicia participação no Cidade das Crianças

OSÓRIO – O prefeito Roger Caputi esteve reunido na segunda-feira (7) com a Associazione Francesco Tonucci da Itália.O encontro, de maneira online, marcou início da participação do município como membro da Rede Internacional La Città dei Bambini (Cidade das Crianças). O projeto envolve mais de 200 cidades no mundo inteiro. Com isso, Osório se junta a Jundiaí (SP) como os dois únicos municípios brasileiros presentes no projeto.

É válido ressaltar que a adesão e a atuação do município não envolvem custos, mas uma mudança de postura na aplicação das políticas públicas, que deve considerar as reais necessidades das crianças e considerar o seu ponto de vista em todos os aspectos possíveis da gestão da cidade. O programa tem como principal objetivo garantir a participação das crianças nas decisões da cidade com intuito de que elas possam voltar a ocupar os espaços públicos e brincar com autonomia.

O responsável pelo projeto em Osório é o Arquiteto e Urbanista Alencar Massulo. Alencar também esteve presente na reunião, juntamente com os secretários municipais Anderson Armichi (Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária), Danjo Renê (Saúde), Dilson Maciel (Educação), Eduardo Pellegrini (Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude), Jaisom Silva (Assistência Social), Juarez Nunes (Finanças), Moacir Galimberti (Segurança e Trânsito) e a assessora de Cultura Karla Janayna.

APLICAÇÃO DO PROJETO

A ideia é que, a partir dos próximos meses, algumas iniciativas começam a ser trabalhadas, em especial o mapeamento dos percursos que as crianças podem fazer a pé para a escola, as pequenas melhorias urbanas para garantir um trânsito mais humanizado e atento aos pequenos, a sequência da participação das crianças nos projetos públicos e a instauração do Comitê das Crianças de Osório, que será um colegiado oficial na estrutura de planejamento e gestão da cidade, vinculado ao Conselho do Plano Diretor e ao Gabinete do Prefeito. Durante a reunião, o prefeito Roger se comprometeu em ouvir e levar a sério a opinião das crianças: “Esse é um projeto inovador na nossa cidade e temos a ideia de cada vez mais ouvir nossas crianças para planejar o futuro de Osório”, afirmou Caputi.

FOTOS: PMO