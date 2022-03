Vereadores Vágner Gonçalves e Charlon Muller receberam visita do presidente do PDT Osório Vinícius Fich.

OSÓRIO – O presidente do Legislativo osoriense Charlon Muller (MDB), juntamente com o vereador Vágner Gonçalves (PDT), recebeu na terça-feira (15), a visita do presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT) na cidade, Vinícius Fich. Durante o encontro, Fich, que é assessor do deputado federal Afonso Motta (PDT) no Litoral Norte, informou que o parlamentar irá enviar ao município, por meio de emenda, orçamentária, a quantia de 220 mil reais.

Vale ressaltar que, esse recurso foi pauta da reunião entre Charlon e Vágner com o deputado Afonso Motta durante a estada dos vereadores por Brasília (DF), entre os dias nove e 12 de novembro do ano passado. Conforme os ofícios entregues aos vereadores, R$ 120 mil será repassado para o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP).

Já os outros R$ 100 mil entregues ao Executivo municipal para custeio dos serviços na Saúde. O objetivo, segundo os vereadores, é que o dinheiro seja utilizado na compra de uma ambulância ou van para a Secretaria Municipal de Saúde, auxiliando no transporte de pacientes para outras cidades. A viabilidade da aquisição do veículo, com a necessidade de complementação dos valores, deve ser tratada em reunião com o Executivo local.

BUSCA DE RECURSOS – Na ocasião da ida à Câmara Federal, Charlon e Vagner percorreram os 31 gabinetes de deputados gaúchos, solicitando verbas oriundas de emendas parlamentares para contemplar o município em várias áreas. Os vereadores avaliaram as reuniões mantidas na capital federal como positivas, uma vez que resultaram em benefícios para a cidade, concretizados com a destinação dos valores contemplados em emendas ao Orçamento 2022.

