A Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte) decidiu por não aderir às medidas mais rígidas do Distanciamento Controlado durante o final de semana. Em reunião realizada na tarde de terça-feira (9), os prefeitos da região avaliaram os resultados obtidos durante o Lockdown realizado entre às 20h do dia 05/03 e às 5h de segunda-feira (8). Mesmo sabendo a importância da aplicação das medidas mais rígidas, no final, os prefeitos optaram por permanecer apenas com as medidas da Bandeira Preta.

Com essa decisão, os municípios devem aplicar diariamente todas as restrições previstas no protocolo do Estado, como a utilização de tele entrega, pague e leve ou drive thru para restaurantes sem autosserviço, lanchonetes, lancherias, bares e sorveterias. Os supermercados, açougues, fruteiras, padarias e similares vão poder operar com atendimento presencial restrito, tele entrega, pague e leve ou drive thru, observando a capacidade de lotação(trabalhadores + clientes): é permitida a presença de uma pessoa com máscara, a cada oito metros quadrados de área útil de circulação.Já o comércio varejista não essencial continua operando com atendimento exclusivo por tele-entrega, sendo proibido atendimento na porta.

Postos de combustíveis permanecem em funcionamento, sendo vedada aglomeração e consumo de alimentos e bebidas. As farmácias também vão poder funcionar com atendimento ao público, respeitando o regramento do teto de operação da bandeira preta.

Segue proibida a permanência em locais públicos como parques, praças, faixa de areia, mar, lagoas e rios, assim como o banho e a prática de esportes náuticos, sendo permitida apenas a circulação das pessoas. As equipes de fiscalização dos municípios devem continuar com o trabalho de vigilância e os municípios podem ainda ser mais restritivos em alguma atividade específica, se assim desejarem, especificando-as por meio de decretos municipais.