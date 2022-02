O governador Eduardo Leite inaugurou na tarde da última sexta-feira (11), a nova sede da 23ª Delegacia de Polícia Regional (DPR) em Capão da Canoa. Também participaram do ato o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, a presidente do Tribunal de Justiça, Iris Helena Medeiros Nogueira, a chefe da Polícia Civil, Nadine Anflor, e o prefeito de Capão da Canoa, Amauri Germano. A delegacia, que até então era municipal, passa a ser regional ao abrigar a DPR, que estava localizada em Osório.

“Essa delegacia que inauguramos é fruto de entendimento, de esforço interinstitucional. Somando forças do Poder Judiciário, que destinou o prédio, da prefeitura e da Câmara de Vereadores, que deram recursos para as reformas, e do Estado, que traz para cá a Delegacia Regional de Polícia, em um espaço amplo que prestará um serviço melhor à população, oferecendo novas opções, como a Sala das Margaridas”, destacou o governador.

Instalada em um prédio maior e recém-reformado, a delegacia inova ao proporcionar mais agilidade no atendimento e ao ampliar o acesso da população aos serviços, uma vez que está instalada na área central do município e próxima à rodoviária. O vice-governador justificou a troca da cidade para abrigar a sede regional. “Nós mudamos para Capão da Canoa por uma questão logística, já que Capão fica praticamente no meio da região, mas também pelo custo, porque em Osório o Estado locava um prédio e aqui não teremos esse custo. Ou seja, a inauguração dessa nova sede, além de qualificar o atendimento, representa economia”, afirmou.

Com quatros pavimentos e uma área de 1.446,58 metros quadrados, a estrutura oferece serviço de plantão, Sala das Margaridas, Programa Mediar, Cartório do Idoso e Cartório Amigo dos Animais. No prédio também funcionam o setor de investigação, gabinete e cartório. O edifício pertencia ao foro da cidade e foi cedido à Polícia Civil em julho de 2021. O imóvel ainda conta com elevador, climatização e estacionamento para 13 vagas (uma delas para pessoas com deficiência), além de uma área específica para carceragem.

Dos recursos investidos até o momento, R$ 100 mil são oriundos da Câmara de Vereadores de Capão e R$ 60 mil da prefeitura da cidade, ambos por meio de um convênio firmado com o Grupo de Apoio às Polícias (GAP). Há estimativa ainda de que R$ 10 mil sejam repassados pela prefeitura de Xangri-lá, por meio de um convênio com o Conselho de Segurança para a Comunidade de Xangri-lá (Conseg Xangri-lá). Outros R$ 27 mil devem vir por meio do Conselho do Idoso para a implementação de práticas voltadas a esse público e mais R$ 4 mil pela Associação Comercial e Industrial de Capão da Canoa e Xangri-lá (Acicc).

Delegacia conta com Sala das Margaridas para atender mulheres vítimas de violência doméstica.

Fotos: Felipe Dalla Valle

