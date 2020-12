O governo do Estado divulgou na manhã desta quarta-feira (16), os números do Produto Interno Bruto (PIB) de cada município gaúcho, referente ao ano de 2018. Os dados foram elaborados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Departamento de Economia e Estatística (DEE), vinculado à Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Na parte de cima do ranking não houve mudanças nas cinco primeiras posições. Porto Alegre segue na liderança do RS, com PIB de aproximadamente R$ 77,1 bilhões, o que equivale a 16,87% do PIB total do Estado. Além da capital gaúcha, Caxias do Sul, Canoas, Gravataí e Rio Grande fecham o Top Five. Entre as 10 primeiras no ranking, apenas uma mudança. São Leopoldo (11a em 2017) entrou no lugar de Pelotas (9a em 2017). A cidade da região Metropolitana tem o nono maior do PIB do Estado (R$ 7,9 bilhões). Já o município da região Sul caiu para a 11a colocação, com um PIB de R$ 8,4 bilhões. As demais cidades do Top 10 apenas alteram as suas posições. São elas: Santa Cruz do Sul (subiu de 10a para 6a), Novo Hamburgo (caiu de 6a para 7a), Passo Fundo (permaneceu em 8a) e Triunfo (caiu de 7a para 10a). Os 10 municípios de maior PIB concentraram 41,5% do total do Estado.

Quatro municípios gaúchos estavam entre os 100 maiores PIBs do Brasil: Porto Alegre (7.°), Caxias do Sul (37.°), Canoas (49.°) e Gravataí (89.°). A liderança segue com São Paulo, seguida de Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF). Fecham o Top 10: Belo Horizonte – MG (4a), Curitiba – PR (5a), Manaus – AM (6a), Osasco – SP (8a), Fortaleza – CE (9a) e Salvador – BA (10a).

LITORAL NORTE

A primeira cidade do Litoral Norte a aparecer no ranking é Osório. O município mesmo caindo de 47o para 54o segue com o maior PIB da região. Osório teve um PIB de pouco mais de R$ 1,5 bilhão, havendo uma queda de 0,06% em comparação com 2017. Na participação do total do Estado, Osório também teve uma queda, passando de 0,39% em 2017 para 0,34% em 2018. Além de Osório, outras seis cidades apresentaram queda no PIB. São elas: Arroio do Sal, Capivari do Sul, Morrinhos do Sul, Mampituba, Santo Antônio da Patrulha e Três Forquilhas. A maior queda entre elas foi registrada em Morrinhos, onde o PIB da cidade caiu de R$ 58,6 milhões para R$ 55,1 milhões, o que equivale a uma redução de 5,9% do valor. Em relação ao ranking geral, Capivari foi a que mais perdeu posições: 25 no total.

As outras 16 cidades da região registraram aumento do PIB. São elas: Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Caraá, Cidreira, Dom Pedro de Alcântara, Imbé, Itati, Maquiné, Mostardas, Palmares do Sul, Tavares, Terra de Areia, Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras e Xangri-lá. O maior aumento foi registrado em Tramandaí, passando de R$ 951,9 milhões para mais de um bilhão de reais. A cidade permaneceu com 0,22% da aplicação do PIB do Estado. No ranking geral Tramandaí ocupa a 83a posição, sendo a quinta do Litoral Norte, atrás de Torres (76a), Santo Antônio (70a), Capão da Canoa (54a), além de Osório.

Mesmo com a maioria tendo aumento no PIB apenas dois municípios ganharam posições no ranking geral do Estado. São eles: Itati e Três Cachoeiras, ambos com três posições ganhas. O primeiro subiu de 443o para 440o e o segundo pulou de 200o para 197o. O município com o menor PIB do Litoral Norte é Três Forquilhas com pouco mais de 50,9 milhões de reais. A cidade ocupa a 476a colocação entre as 497 do RS. Três Forquilhas também é a que possui menos participação no PIB total do Estado, com 0,01%, assim como Dom Pedro, Mampituba e Morrinhos.

PIB PER CAPITA

Como tradicionalmente ocorre, a divisão do montante do PIB pela população colocou novamente Triunfo, sede do Polo Petroquímico, na primeira posição, com um PIB per capita de R$ 304.208. Já o município com menor PIB per capita em 2018 é Alvorada com R$ 12.914. Um ponto negativo para a região foi a presença de Caraá como a 494a entre as cidades do Estado com o menor PIB per capita (por pessoa). O município litorâneo possui um PIB per capita de R$ 13.452, o que equivale a 0,32% da média do RS. A seguir veja a situação de cada município do Litoral Norte.

PIB DO RS 2018 – MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE

MUNICÍPIO PIB 2017 (R$) PIB 2018 (R$) % PIB RS 2017 % PIB RS 2018 2017 RS 2018 RS Osório 1.660.332.741 1.563.674.552 0,39% 0,34% 47a 54a Capão da Canoa 1.373.551.840 1.434.599.188 0,32% 0,31% 54a 60a SAP 1.288.248.345 1.274.746.139 0,30% 0,28% 60a 70a Torres 1.107.111.326 1.138.188.862 0,26% 0,25% 70a 76a Tramandaí 951.927.228 1.027.971.598 0,22% 0,22% 81a 83a Xangri-lá 484.247.700 500.026.909 0,11% 0,11% 127a 130a Palmares do Sul 464.590.889 469.026.712 0,11% 0,10% 128a 134a Imbé 437.014.120 455.219.625 0,10% 0,10% 134a 138a Mostardas 358.027.053 358.553.012 0,08% 0,08% 151a 156a Cidreira 260.812.892 279.667.845 0,06% 0,06% 184a 188a Três Cachoeiras 231.085.780 254.214.686 0,05% 0,06% 200a 197a Terra de Areia 208.096.954 224.160.372 0,05% 0,05% 217a 213a Arroio do Sal 229.881.054 223.606.093 0,05% 0,05% 202a 214a Balneário Pinhal 205.318.011 216.653.424 0,05% 0,05% 219a 224a Capivari do Sul 218.970.589 208.039.108 0,05% 0,05% 210a 235a Maquiné 112.840.046 121.309.790 0,03% 0,03% 322a 325a Caraá 100.467.954 110.128.701 0,02% 0,02% 347a 349a Tavares 82.149.851 82.761.625 0,02% 0,02% 394a 403a Itati 59.349.569 64.391.130 0,01% 0,01% 443a 440a Morrinhos do Sul 58.638.804 55.175.967 0,01% 0,01% 445a 462a Dom Pedro de Alcântara 53.699.249 54.602.823 0,01% 0,01% 457a 263a Mampituba 56.219.703 53.256.638 0,01% 0,01% 451a 467a Três Forquilhas 51.203.770 50.904.941 0,01% 0,01% 461a 476a