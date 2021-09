Foi realizada na manhã de quarta-feira (1), a Corrida do Fogo Simbólico. Realizada a 84 anos, o evento marca a abertura oficial da Semana da Pátria, que nesse ano tem como tema nacional o Hino Nacional Brasileiro e tema regional a participação dos gaúchos na 2ª Guerra Mundial. A cerimônia ocorreu na Esplanada das bandeiras na Praça Stenzel Filho, na Esplanada das Bandeiras, na região central da cidade.

Estiveram presentes o prefeito Roger Caputi, o vice-prefeito Martim Tressoldi, o major Hax, os representantes da Liga da Defesa Nacional Joanísio Alves Camargo e Jorge Fagundes, além do presidente da Câmara de Vereadores Ed Moraes, dos secretários municipais Danjo Renê (Saúde), Dilson Maciel (Educação), Lucas Azevedo (Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude) e Moacir Galimberti (Segurança Pública e Trânsito), entre outras autoridades.

A cerimônia teve início com a chegada dos atletas carregando a tocha com o fogo simbólico. Após a execução dos Hinos Nacional Brasileiro e da Independência, o atleta e professor Joaquim Oliveira, com auxílio do Guardião da Pira, João Krummenauer, acendeu a pira, marcando o início da Semana da Pátria na cidade. A cerimônia foi encerrada com a execução do Hino Riograndense.

HOMENAGEADOS

Os professores Bento Gonçalves e Rosangela Lima realizaram a entra das medalhas aos 10 atletas que participaram da 84ª Corrida do Fogo Simbólico. Depois a atleta Patrícia Ferrari entregou a medalha a Jorge Luiz de Souza Fagundes. Ele foi homenageado pelos serviços prestados em prol do desenvolvimento civil e cultural no município. Depois foi a vez do guardião da pira, João Krummenauer receber das mãos de Joanísio Camargo a medalha da 84ª Corrida do Fogo Simbólico.

Para fechar, o prefeito Roger recebeu o diploma de Presidente de Honra do Núcleo de Osório da Liga Nacional. A honraria foi entregue pelo professor Silvestre Leão, após uma quebra de protocolo realizada por Jorge Fagundes. O homenageado agradeceu a condecoração e a presença de todos, principalmente no momento que o país e o mundo estão vivendo com a pandemia. “Travamos uma guerra contra um vírus que ninguém enxerga, mas percebo essa união em busca de soluções”, declarou o prefeito osoriense, que aproveitou para ressaltar a importância da Semana da Pátria: “O mais importante é seguir valorizando essas tradições, o nosso hino, a nossa bandeira, para que que possamos seguir resgatando valores e mantendo viva a nossa história”, finalizou Caputi..

Foto: Rita Rodrigues

