Foi realizada na noite de domingo (5), no Largo dos Estudantes Sonia Chemale, a abertura oficial do Natal Bons Ventos na cidade. O evento é uma realização da prefeitura, em parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Osório (Acio) e o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac.

O público que foi até o Largo foi recebido por personagens alusivos ao Natal, que realizaram apresentações circenses, música e dança, animando a todos. Na sequência, foi a vez das autoridades presentes dizerem algumas palavras ao público. A primeira a falar foi a representante do Sesc. “Estamos acostumados a realizar eventos e ficamos quase dois anos sem fazer nada por causa da pandemia. Estou muito feliz de ver esse Largo cheio de gente. Esperamos uma programação de muita paz e muito amor para esse Natal e que nos traga esperança para o ano de 2022”, declarou.

Para o presidente da Acio, Tiago Antolini, “é uma grata satisfação participar desse evento tão importante para a comunidade, em parceria com a prefeitura e comércio local. Tiago aproveitou para ressaltar a realização da Campanha Natal dos Bons Ventos 2021. Os clientes que efetuarem compras a partir de R$ 100,00 em notas ou cupons fiscais de compras realizadas nos estabelecimentos aderentes a Campanha até 08/01 de 2022, terão direito a um cupom, para concorrer ao sorteio de Vale Compras de mil reais e um carro zero quilômetro, o qual vai ocorrer no dia oito de janeiro de 2022.

Na sequência foi a vez do secretário municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, Lucas Azevedo, falar algumas palavras aos presentes. Ele lembrou das dificuldades vividas por todos durante a pandemia e ressaltou que vivemos um “momento de reencontro”, o qual era desejado por toda a população. “Vivemos um período de reflexão, de rever os valores; um momento de manifestação do amor, empatia e generosidade com o próximo”, declarou o secretário.

“Nesse momento de Natal, é bom reforçar que não estamos só. Sempre temos alguém para olhar e andar junto do nosso lado. Que esse espírito de Natal nos traga muito mais amor e solidariedade a todos”, desejou o presidente do Legislativo osoriense, o vereador Ed Moraes.

O vice-prefeito Martim Tressoldi declarou que: “felizmente”, a Covid-19 proporcionou a realização do evento, com a realização de todos os protocolos necessários. Já o prefeito Roger Caputi, destacou o compromisso do seu governo com a população, realizando um trabalho conjunto em prol do povo osoriense. Em um segundo momento, o prefeito lembrou das vítimas da Covid, ressaltando a responsabilidade e o respeito por tudo o que aconteceu. “Muitas pessoas perderam a vida e não puderam estar presentes no dia de hoje. Mas jamais esqueceremos delas, do seu comprometimento e carinho, por um bem maior”, declarou Roger Caputi.

Autoridades durante abertura da programação do Natal Bons Ventos.

Para finalizar, o prefeito osoriense desejou: “Que tenhamos um excelente Natal e que Osório saia fortalecido disso tudo. E que no ano que vem, se Deus quiser, façamos um Natal ainda maior e, aos poucos, Osório possa se fortalecer ainda mais”. Após as falas, o artista e músico Rodrigo Soltton realização uma belíssima apresentação com diversas canções, ao som do piano.

Músico Rodrigo Soltton trouxe canções belíssimas ao som do piano.

A programação do Natal Bons Ventos está sendo realizada no Largo dos Estudantes, na Lagoa do Marcelino e nos distritos da cidade. A seguir veja a programação que vai ser realizada nesta semana:

