Foi realizada no último domingo (5), a 2ª edição do Mountain Bike Sesc Osório. O evento, que teve largada no estacionamento da Juvesa Veículos, contou com aproximadamente 100 atletas, divididos em 11 categorias (nove no naipe Masculino e duas no naipe Feminino). A premiação contou com entrega de troféu para os três primeiros colocados de cada categoria e entrega de medalhas para os demais participantes que completaram a prova. A seguir veja a classificação em cada categoria:

1º Rodrigo Fraga RBR 02:09:12 2º Maurício da Silva – 02:15:17 3º Paulo Roberto Pereira – 02:15:50 1º Thiago Varisco Praia Bike Team 01:58:53 2º David Lucas da Silva Cafeh Bike 02:04:48 3º Maico Diego da Cruz Litoral Bikes 02:40:17 1º Alessandro Magnus Império da Bike 01:41:30 2º Fabricio Dias FS Tem 01:46:34 3º Charles Kinast Charles Kinast – Fisioterapia 01:52:19 1º Guilherme Wilhelms Guiw Assessoria/Betega Representação 01:45:08 2º Everton Pereira Ramos Bike 01:54:56 3º Ismael Teixeira – 01:58:43 1º Aristides da Silva Cumbre Treinamento Total 01:57:36 2º Alexsander da Silva Cafeh Bike 02:11:13 3º Silvio Luiz da Silveira Trilha Bike 02:16:03 1º Silvio Ferrari Ramos Bike 02:06:34 2º Silvio Garske Garske 02:11:55 3º Everton Peixoto Ramos Bike 02:19:58 1º José Aita Lupo Manaro 02:21:14 2º Joaquim Alberto Puerta Desgarrados 03:46:33 3º Solis Ximenes Eu Mesmo 03:56:49 1º Helton dos Santos MT Bike 01:56:54 2º Eduardo Francisconi Eduardo Santos Francisconi 01:56:31 3º Gabriel de Lima Equipe Klein Bikes 02:09:21 1º Daniel Achilling Ramos Bike 01:41:29 2º Alex dos Santos Benetti/Academia Vital 01:43:10 3º Brendon Witt Tean Benetti Bikers 01:46:42 1º Thaiza Knevitz Ramos Bike 02:27:07 2º Daiane Besing Praia Bike 03:14:56 1º Lisandra Humann Ramos Bike 02:20:50 2º Ana Cristina Cordeiro Ramos Bike 02:37:52 3º Gabriela Funcke FS Tem/Edu Costa 04:21:56 MASTER B FEMININO (40 anos ou mais) 2º MOUNTAIN BIKE SESC OSÓRIO ELITE MASCULINA MASTER A1 MASCULINA (30 a 34 anos) MASTER A2 MASCULINO (35 a 39 anos) MASTER B1 MASCULINO (40 a 44 anos) MASTER B2 MASCULINO (45 a 49 anos) MASTER C MASCULINO (50 a 59 anos) MELHOR IDADE MASCULINO (60 anos ou mais) MASCULINO – Sub-23 MASCULINO – Sub-30 OPEN FEMININO (14 a 29 anos)

Foto: PMO

