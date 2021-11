Entres os dias 12 e 14 de novembro, o ginásio do Soul Beach foi sede do 3º Torneio Soul Cup de Beach Tennis (Tênis de Areia). O Campeonato foi disputado no ginásio do no Clube de Esportes Soul Beach, localizado na Rua Santos Dumont, 2.434, no Albatroz, em frente ao campo do Gepol.

A competição, organizada pelo Ponto do Jogo, contou com a presença de mais de 50 duplas de Osório e outras cidades da região. Ao todo, foram disputadas oito categorias, nos naipes Masculino, Feminino e Misto. As partidas foram disputadas em set único de seis pontos, podendo ir a sete em caso de empate em 5 a 5. Já em caso de empate em 6 a 6, o jogo foi decidido em um tie break até sete ou mais (até ser aberta uma diferença de dois pontos). Vale ressaltar que apenas foram premiadas as duplas finalistas, portanto não havendo disputada do 3º lugar.

O Torneio começou a ser disputado no início da noite de sexta-feira (12), com a categoria Feminino B/C. Ao todo, sete duplas disputaram a competição, sendo dividas em duas chaves uma com quatro e a outra com três. No grupo 1, Kaila e Luane não tiveram dificuldades para avançar na 1ª posição após derrotarem Karine/Rovene e Gesica/Lisa, ambas pelo placar de 6 a 3. A segunda posição da chave ficou com Karine e Rovene, após a vitória por 6 a 2 contra Gesica e Lisa.

No grupo 2, duas duplas destoaram das demais e avançaram sem dificuldades para as semifinais. Betânia e Maurren e Fernanda e Paola. A primeira dupla derrotou Cibele e Daiane por 6×1 e Fabiana e Neimara por 6×2. Já a segunda dupla venceu as mesmas duplas pelos placares de 6×4 e 6×2, respectivamente. No duelo pela liderança da chave, melhor para Betânia e Maurren, que derrotaram Fernanda e Paola no tie break pelo placar de 7 (8) x 6 (6).

Na semifinal, enquanto Betânia e Maurren venceram facilmente Karine e Rovene por 6 a 1; Fernanda e Paola suaram para derrotar Kaila e Luane pelo placar de 7 a 5 e avançar para a grande decisão. A dupla saiu ganhando por 3 a 0, levou a virada para 4 a 3 e seguiu em desvantagem até o 5 a 5. Com um ace de Paola, a dupla voltou a frente no marcador, fazendo 6 a 5. E após dois ataques para fora de Luane, conseguiu fechar o jogo em 7×5 e garantir a vaga na final.

Após um duelo na 1ª fase decidido no tie break, o que estaria guardado para a grande decisão? Igual ao primeiro jogo, o confronto novamente começou equilibrado. No 1º game, Fernanda e Paola começaram quebrando o serviço e com um lobe no fundo de Fernanda, abriram 1 a 0 no placar. A resposta veio no game seguinte, com nova quebra de serviço, após bela devolução de Betânia: 1 a 1.

Na sequência, Betânia e Maurren confirmaram o serviço e após a devolução de Paola ir na queda, a dupla virou o jogo para 2 a 1. O empate saiu no game seguinte, com dois aces consecutivos de Fernanda. No quinto game, após novo erro de Paola, em outra devolução de saque, Betânia e Maurren voltaram a frente, fazendo 3 a 2.

Porém, um lance no sexto game definiu a partida. O confronto estava empatando em 40 a 40 quando Paola sacou. Na continuação do ponto, Paola acabou esticando a perna e caindo, Maurren continuou a jogada a acertou um belo smash para fazer o 4 a 2. Mas naquele momento ao invés da comemoração, a preocupação e aflição tomou conta do ginásio. Após a queda, Paola continuava no chão e gritava de dor. No primeiro instante parecia que a lesão tinha sido grave, como uma torsão no tornozelo ou no pé. Após ser atendida, a atleta, que seguia com dores, optou por sair da partida, dando a vitória para Maurren e Betânia. Felizmente, após o susto, foi confirmado que se tratava apenas de câimbrias e Paola voltaria a competição para disputar as duplas mistas no domingo (14).

Feminino BC: Fernanda e Paola (vice-campeãs) e Maurren e Betânia (campeãs).

MASCULINO D – No sábado (13), de manhã, oito duplas entraram em quadra em busca do título da competição. Elas foram divididas em duas chaves de quatro, onde os dois melhores avançavam para as semifinais. No grupo 1, Daniel e Rogério não tiveram dificuldades para vencer as três partidas e avançar na 1ª colocação. Eles derrotaram John e Tiago (6×2), Álvaro e Augusto (6×1) e Edgar e Rodrigo (6×1). Na segunda posição ficou Edgar/Rodrigo. A dupla terminou com duas vitórias contra Álvaro/Augusto (6 a 0) e John/Tiago (6 a 3).

Na chave 2, Alcides e Domingos tiveram mais dificuldade em seus jogos, mas conseguiram terminar em primeiro, com três vitórias em três jogos: 6 a 3 em André e Everton; 6 a 1 em Jonatan e Raimon; e 7 (7) a 6 (5) em Eduardo e Ronaldo. Eduardo/Ronaldo terminaram em segundo, após derrotarem Jonatan e Raimon e André e Everton, ambos pelo placar de 6 a 2.

Na semifinal, Alcides e Domingos atropelaram Edgar e Rodrigo, vencendo a partida por 6 a 1. Já no outro jogo, Daniel e Rogério precisaram do tie break para definir a partida, conquistando o triunfo pelo placar de 7 a 1 sobre Eduardo e Ronaldo.

Na decisão, Daniel e Rogério não sentiram o cansaço após o jogo anterior e conseguiram uma vitória tranquila contra Alcides e Domingos por 6 a 1. A dupla já começou quebrando o serviço e abriu 1 a 0 com ataque de Rogério no fundo. Com um ataque de Daniel e um belo smash de Rogério, a dupla abriu 3 a 0.

O único ponto de Alcides e Domingos saiu num erro de saque de Daniel que acabou ficando na rede. A partir daí a dupla não errou mais: Com dois pontos de Rogério, uma bela devolução na paralela e um lobe no fundo da quadra, o placar ficou em 5 a 1. No último ponto, mesmo com Alcides sacando, Daniel e Rogério abriram 0 x 40 no game. Alcides e Domingos ainda conseguiram salvar um match point, mas na bola seguinte, o ataque para fora de Alcides definiu o jogo.

Masculino D: Alcides e Domingos (vice-campeões) e Daniel e Rogério (campeões).

MASCULINO C – No início da tarde de sábado, começaram os jogos da categoria. As nove duplas foram divididas em três chaves com três, cada uma. No final da 1ª fase, oito delas avançaram para o mata-mata, enquanto apenas o pior terceiro colocado foi eliminado.

No grupo 1, Maurício e Roberto avançaram em 1º, com duas vitórias: 7 (7) x 6 (5) em Cirano e Daniel e 6×4 em Murilo e Régis. Murilo e Régis derrotaram Cirano e Daniel pelo placar de 6 a 3 e passaram na 2ª posição. Na chave 2, Renan/Vinicius e Lucas/Marcos avançaram para as quartas de final após vencerem Christian e Jeferson pelos placares de 6 a 4 e 6 a 3, respectivamente. Na disputa pela liderança, Renan e Vinicius levaram a melhor e venceram no tie break por 7 (7) x 6 (5).

Já o grupo 3, houve um equilíbrio, com cada dupla vencendo um jogo e perdendo o outro. No final, a decisão ficou no saldo de games, avançando Alexandre e Daniel com +4 e André e Leandro com -1 de saldo. Com uma vitória conquistada, Darlan e Nathan avançaram como melhor 3º. Já a última vaga das quartas ficou com Cirano e Daniel. A dupla ficou com três derrotas, mesma situação de Christian e Jeferson, mas com um game a mais de saldo (-4 contra -5), conseguiram se classificar para a fase seguinte.

Nas quartas de final, as duplas melhores classificadas confirmaram o favoritismo e avançaram: Maurício/Roberto 6 x 3 Cirano/Daniel; Rena/Vinicius 6 x 3 Darlan/Nathan; Alexandre/Daniel 6 x 2 Lucas/Marcos; e Murilo/Régis 6 x 2 André/Leandro. Nas semifinais, Maurício e Roberto tiveram uma vitória tranquila contra Renan e Vinicius pelo placar de 6 a 2. Já na outra partida, após um jogo equilibrado, Alexandre e Daniel levaram a melhor e derrotaram Murilo e Régis pelo placar de 6 a 4.

Na final, tivemos uma partida bem equilibrada e definida no detalhe. Alexandre e Daniel saíram na frente, confirmando o serviço, após uma bela bola de Alexandre na diagonal. O empate saiu no game seguinte, após o smash para fora de Daniel. Após outro erro de Daniel, dessa vez com um ataque na rede, Maurício e Roberto viraram o jogo para 2 a 1.

Quebra de serviço de um lado, quebra do outro. Após dois ataques não forçados de Maurício para fora, o jogo novamente ficou empatado: 2 a 2. No quinto game, Daniel acertou um ataque na diagonal, confirmando o serviço e fazendo 3 a 2 para sua dupla. Na sequência, foi a vez da dupla adversária confirmar o serviço no smash de Maurício: 3 a 3.

Em um novo smash, dessa vez de Roberto, ocorreu mais uma virada no placar: 4 a 3 para Maurício e Roberto. O oitavo game foi decisivo para a definição do jogo. Maurício estava no saque, podendo confirmar o serviço e deixar a sua dupla a um ponto do título, porém o ataque de Roberto foi para fora, deixando o jogo em igualdada mais uma vez: 4 a 4.

A dupla adversária soube aproveitar o momento e após três aces seguidos de Alexandre, o mesmo Alexandre, fechou o nono game com um lobe no fundo da quadra: 5 a 4. Roberto foi para o saque, tendo a chance de igualar o jogo, mas ele e o parceiro voltaram a errar e viram a vitória escapar. Depois de perderem duas chances de fechar o game, Maurício e Roberto acabaram tomando um lobe no fundo de Alexandre, aquele que fechou o jogo em 6 a 4 e confirmou o título para Alexandre e Daniel.

Masculino C: Maurício e Roberto (vice-campeões) e Alexandre e Daniel (campeões).

FEMININO D – Para fechar o segundo dia de jogos, já na noite de sábado, seis duplas entraram na disputa do título da categoria. Elas foram divididas em duas chaves com três, cada uma. No grupo 1, as meninas Isabeli e Maria Luisa não tiveram dificuldades para avançar com duas vitórias contra Josiane/Thaiza (6×3) e Fernanda Dorneles/Roberta (6×1).

Na disputa do segundo lugar da chave, melhor para Josiane e Thaiza que derrotaram Fernanda e Roberta pelo placar de 6 a 3. Já no grupo 2, Cassiane e Lenise também avançaram com dois triunfos: 6 a 2 em Taís/Tieli e 7 a 5 em Andressa e Carla. A decisão da segunda vaga do grupo foi emocionante e com direito a tie break, quem avançou para as semifinais foi Andressa e Carla com a vitória por 7 x 6 (1).

Nos duelos das semifinais, as duas melhores duplas confiram o favoritismo. Isabeli e Maria Luisa tiveram uma vitória tranquila por 6 a 1 contra Andressa e Carla. Já no outro jogo, o que parecia ser um duelo tranquilo, quase se tornou uma virada épica. Cassiane e Lenise chegaram a abrir 5 a 1, ficando a um ponto de fechar o jogo e garantir a vaga na decisão. Porém, elas não contavam com a reação de Josiane e Thaiza. Com direito a duas quebras de serviço e salvando dois match point, a dupla conseguiu diminuir a diferença para 5 a 4. Mas a reação parou por aí, mesmo com o serviço e salvando o 3º match point no jogo, Josi e Thaiza acabaram perdendo o 10º game e a partida por 6 a 4.

Parece que o esforço a mais realizado na semifinal fez a diferença na decisão. Em uma noite inspirada de Isabeli e Maria Luisa, Cassiane e Lenise não tiveram nem chances e foram derrotadas na grande final pelo placar de 6 a 1. Após as meninas abrirem um 1 a 0, depois do ataque para de Cassiane. A mesma Cassiane deixou tudo igual, com um belo lobe. A partir daí o que os presentes no ginásio do Soul puderam assistir um show daquelas que, possivelmente podem ser o futuro do Beach Tennis Nacional.

No 3º game, Cassiane atacou para fora, deixando o placar em 2 a 1. Defendendo muito, a dupla chegou ao terceiro ponto na devolução de Isabeli após saque de Lenise. Na sequência a dupla confirmou o serviço no belo smash de Maria Luisa: 4 a 1. No game seguinte foi a vez de Isa fechar o ponto, após um ataque forte, que Cassiane não conseguiu defender: 5 a 1. No sétimo e último game, Isabeli e Maria Luisa abriram 40 a 15, ficando a uma bola do título. Lenise ainda chegou a evitar o 1º match point, com um smash no meio da quadra, mas na jogada seguinte, Isa mandou uma bola no fundo, Cassiane ainda tentou salvar, mas não conseguiu: final de jogo e vitória de Isabeli e Maria Luisa pelo placar de 6 a 1.

Feminino D: Cassiane e Lenise (vice-campeãs) e Isabeli e Maria Luisa (campeãs).

FEMININO INICIANTE – A categoria foi a primeira a ser disputada no domingo (14), pela parte da manhã. Quatro duplas jogaram entre si em um grupo único e as duas melhores avançaram para a grande final.

As irmãs Luna e Tainá Linhares fizeram uma campanha impecável. A dupla não teve dificuldades para vencer os três jogos da 1ª fase: 7 a 5 em Cláudia e Crislaine; 6 a 2 em Joice e Luana Caetano; e 6 a 4 em Jucineia e Michele. Aliás, foi esse jogo que definiu a dupla que passou na segunda posição.

Como as outras três duplas terminaram empatadas com uma vitória e três derrotas, a decisão foi para o saldo de games: Com saldo -4, Cláudia e Crislaine acabaram ficando em último. Depois do empate do saldo (ambas com -2), o confronto direto definiu a segunda dupla classificada para a final: Joice e Luana Caetano se classificaram, já que haviam vencido Jucineia e Michele pelo placar de 6×2.

A final entre as irmãs Linhares e Joice e Luana Caetano começou equilibrada. O primeiro ponto do jogo saiu após ataque para fora de Luana Caetano, em uma bola na diagonal. O empate em 1 a 1 saiu após outro ataque para fora, dessa vez de Luana Linhares. A virada aconteceu após um belo ace de Luana Caetano. Mas a partida voltou a ficar empatada, quando Joice atacou uma bola no fundo para fora: 2 a 2.

A partir daí as irmãs Linhares tomaram conta do jogo e aproveitaram os erros da dupla adversária para abrir no marcador e fechar o jogo em 6 a 2, repetindo a vitória na 1ª fase. O terceiro ponto saiu após um ataque de Luana Caetano para fora. O quarto ponto saiu depois que Joice mandou um smash na rede. Na sequência, foi a vez de Luana Caetano mandar um smash para fora, deixando Luana e Tainá a um ponto do título. E a vitória veio com um belo ace de Luana Linhares, fechando o jogo em 6 a 1.

Feminino Iniciante: Luana Caetano e Joice (vice-campeãs) e Tainá e Luana Linhares (campeãs).

FEMININO C – Dando continuidade a competição, no início da tarde de domingo começaram os jogos da categoria. Seis duplas foram divididas em duas chaves com três cada uma, onde as duas melhores avançavam para as semifinais. No grupo 1, Cibele e Marieli não tiveram dificuldades para passar em primeiro lugar após derrotarem Julia/Priscila (6×0) e Aline e Betânia (6×2). Na disputa do 2º lugar, melhor para Aline e Betânia, que venceram Julia e Priscila pelo placar de 6 a 3.

Já na chave 2, Daniela e Morgana venceram os dois jogos. Após derrotarem Caroline e Soliene no tie break por 7×6 (0), elas confiram a liderança do grupo ao derrotarem Bruna e Luciana por 6 a 2. Quem avançou em segundo lugar foi Caroline/Soliene, após a vitória por 6 a 3 contra Bruna e Luciana.

Nas semifinais só teve jogão: Na primeira partida, Cibele e Marieli abriram 3 a 0 contra Caroline e Soliene, que reagiu e foi buscar o empate em 3 a 3. Ciba e Marieli voltaram a abrir vantagem no placar, fazendo 5 a 3 e ficando a um ponto da vitória. Porém, Carol e Sol voltaram a reagir e empataram o duelo novamente, em 5 a 5, com direito a salvarem três match point no décimo game. A virada veio no game seguinte e de forma espetacular Caroline e Soliene conseguiram fechar o jogo em 7 a 5 e garantir a vaga na final.

Já a outra semifinal foi marcada pelo equilíbrio, onde nenhuma dupla conseguiu abrir mais de um ponto de vantagem. Aline e Betânia fizeram 1 a 0. Daniela e Morgana deixaram tudo igual: 1 a 1. Aline e Betânia fizeram o 2 a 1. Mas após a primeira confirmação de serviço da partida, Dani e Morgana viraram para 3 a 2.

Aí foi a vez de Aline e Betânia confirmarem o serviço e com mais uma quebra, voltaram a frente no marcador: 4 a 3. A dupla esteve perto de fechar o jogo, quando vencia por 5 a 4 e sacava para fechar a partida. Entretanto, Daniela e Morgana conseguiram salvar o match point, empataram o confronto em 5×5. O ponto animou elas, que confirmaram o serviço, fazendo e 6 a 5 e fecharam a partida em 7 a 5, após ataque para fora de Aline.

Depois de passarem por confrontos desgastantes na semifinal, Caroline e Soliene e Daniela e Morgana voltaram a se encontrar na final, após o jogo da primeira fase, o qual foi definido no tie break, com vitória de Dani e Morgana.

Aproveitando os erros de Daniela e Morgana, Carol e Sol saíram na frente, após ataque para fora de Dani, na paralela. O empate veio no game seguinte, após Soliene forçar uma bola no fundo e acabar jogando para fora. Os erros continuaram e Dani e Morgana souberam aproveitar para abrir vantagem no marcador.

No 3º game, Daniela e Morgana confirmaram o serviço após Carol arriscar outra bola forçada no fundo e jogar para fora. No game seguinte, Caroline sacou, Morgana devolveu no fundo e Carol não conseguiu devolver: 3 a 1. No quinto game, Soliene acertou um belo smash para fazer 3 a 2. Já no sexto game, Daniela e Morgana conseguiram salvar dois set point e no smash de Morgana, a dupla quebrou o serviço e fez 4 a 2 no placar. Com o saque de Morgana entrando, o 5 a 2 veio após mais um ace da jogadora.

A partir daí era questão de tempo para a dupla de Daniela e Morgana fechar o jogo. Carol e Sol ainda descontaram para 5 a 3, na bola para fora de Morgana. Mas após mais um erro da dupla adversária, dessa vez no smash de Soliene, Dani e Morgana fecharam a partida em 6 x 3, confirmando assim o título da categoria.

Daniela e Morgana foram campeãs no Feminino C.

MISTA D – No final da tarde de domingo, iniciaram os jogos da categoria.Seis duplas se inscreveram para a competição, mas apenas quatro duplas comparecem para a disputa do 3º Soul Cup. Na chave 1, Allan e Daniele não compareceram, perdendo os seus jogos por Wo. Na disputa pela liderança do grupo, Everton e Fernanda Bavaresco fizeram 6 a 3 em Eduardo e Samira.

Na chave 2, a situação se repetiu. Maicon e Michele não compareceram e acabaram perdendo as suas partidas por Wo. No duelo pela liderança do grupo, melhor para Fabiana e Augusto (Titio) que derrotaram Carlos e Carla pelo placar de 6 a 2. Na semifinal, Carlos e Carla perderam para Everton e Fernanda por 6 a 3; enquanto que Fabiana e Augusto fizeram 6 a 2 em Eduardo e Samira.

Marcada por lances polêmicos, a partida começou equilibrada. Everton e Fernanda abriram o placar após o ataque de Fabiana parar na rede. O empate saiu no smash de Fabiana, que Everton não conseguiu defender. O 2 a 1 saiu depois de Fernanda acertar um belo ace na diagonal, em cima da linha.

No quarto game, começaram os lances duvidosos. Na bola que seria para fazer o 15×40, Augusto e Fabiana alegaram que o ataque de Fernanda teria ido para fora, enquanto ela afirmou que a bola tocou na linha. Após reclamação dois lados, o ponto acabou voltando. Vale destacar que, por se tratar de uma competição amadora e de uma categoria inferior, não há a necessidade da presença de árbitro para os jogos, ficando a definição dos lances por parte dos atletas, sem interferência externa.

Parece que o lance desestabilizou a dupla de Everton e Fernanda. Fê perdeu a chance de fazer o 3 a 1, jogando para o lobe no fundo da quadra. O jogo seguiu e no game seguinte, Everton fez o 3 a 2 num belo ace. O empate saiu no sexto game, após Everton atacar uma bola na rede. Com a partida empata em 3 a 3 e o game em 40 a 40, mais um lance polêmico definiria o resultado da partida. Augusto atacou uma bola no fundo da quadra para fora, mas disse que foi dentro. Dessa vez, Everton e Fernanda só ameaçaram debater e resolveram dar o ponto para os adversários. Mal saberiam eles que esse ponto definiria a final.

No oitavo game Fabiana sacou para fora, devolvendo a quebra de serviço e novamente deixando o jogo empatado: 4 a 4. Mesmo com o erro, a dupla não se abalou e com dois pontos de Titio, fechou o jogo em 6 a 4. No primeiro, Augusto atacou uma bola em cima de Everton, sem chance de defesa. Já o ponto do título saiu em um belo smash no fundo da quadra.

Misto D: Everton e Fernanda Bavaresco (vice-campeões) e Fabiana e Augusto (campeões).

MISTA C – Essa foi a última categoria a ser realizada. Ao todo, nove duplas entraram na competição em busca do título. Elas foram dividias em três chaves com três duplas cada, avançando as duas melhores de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados para as semifinais.

Na chave 1, Murilo e Helena terminaram em primeiro ao vencerem Leandro e Grazi por 7×5 e Régis e Luciana por 6×0. Na disputa pelo segundo lugar, melhor para Murilo e Helena que derrotaram Régis e Luciana pelo placar de 6 a 4. No grupo 2, Renan e Luane e Iosemar e Paola avançaram. Ambos derrotaram Jeferson/Scheila, pelos placares de 6 a 0 e 6 a 4, respectivamente. Na disputa pela liderança, Renan e Luane venceram Iosemar e Paola pelo placar de 7 a 5.

Já na chave 3, a 1ª posição ficou com Germano e Soliene, que venceram os dois jogos contra Darlan e Caroline (6 a 4) e Marco e Neimara (6 a 2). Na disputa do 2º lugar, Darlan e Caroline foram derrotados por Marco e Neimara por 6×2. Após o término da 1ª fase, foram definidos os dois melhores que avançariam para as quartas de final. Pelo saldo de games, se classificaram: Iosemar e Paola (-4) e Darlan e Caroline (-6). Com saldo -8, Luciana e Régis deram adeus a competição ainda na 1ª fase.

Na 1ª partida das quartas, Leandro e Grazi passaram sem dificuldades por Marco e Neimara com uma vitória por 6 a 2. No reencontro da 1ª fase, Iosemar e Paola conseguiram dar o troco e derrotar Renan e Luane por 7 a 5. No 3º jogo, Germano e Solange venceram Jeferson e Scheila por 6×3. Já a última vaga das semifinais foi decidida no tie break, com vitória de Darlan e Caroline contra Murilo e Helena pelo placar de 7 (8) x 6 (6). Já nas semifinais, duas vitórias tranquilas: Leandro e Grazi fizeram 6 a 1 em Germano e Solange; e Darlan e Caroline derrotaram Iosemar e Paola por 6 a 2.

A última final do 3º Soul Cup de Beach Tennis reservou mais um belíssimo jogo. Leandro e Grazi começaram confirmando o serviço e abriram 1 a 0, no ataque de Leandro no fundo. O empate veio no game seguinte, após Leandro mandar um ataque na rede. No 3º game, após belo rali, Darlan atacou uma bola para fora, deixando o placar em 2 a 1.

A primeira quebra de serviço ocorreu no quarto game. Darlan deu um smash no fundo da quadra, Grazi conseguiu defender e a bola caiu na quadra adversária: 3 a 1. A resposta de Darlan e Caroline veio logo em seguida. Após saque de Grazi, Carol devolveu a bola acertando uma bela paralela, para descontar para 3 a 2. O empate em 3 a 3, ocorreu após o smash de Leandro parar na rede.

Leandro e Grazi estavam jogando muito bem e voltaram a abrir no marcador. No sétimo game, a dupla aproveitou um erro de Caroline e Darlan, que atacaram uma bola juntos para fora, para confirmar o serviço e fazer 4 a 3. Em mais uma quebra de serviço, Grazi acertou um lobe no último pedaço da quadra, colocando a dupla a um ponto do título.

Com Grazi sacando para a vitória, a dupla jogou fora dois match point, em ataques de Leandro: o primeiro smash foi para fora. Já o segundo não passou da rede, o que deixou o placar em 5 a 4. Com Darlan no saque, Grazi e Leandro chegaram a estar perdendo o 10 game de 15 a 40. Mas, a dupla conseguiu evitar dois match point e no 40×40 definiu a partida, em outro belíssimo lobe de Grazi. Final de jogo: vitória de Leandro e Grazi por 6 a 4 e título confirmado nas duplas Mista C.

Mista C: Darlan e Carol (vice-campeões) e Leandro e Grazi (campeões).

