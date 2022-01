Pódio da Categoria Geral Masculina – prova dos nove quilômetros. – Foto: Divulgação

OSÓRIO – Aproximadamente 100 atletas estiveram participando da primeira edição da Borússia Trail Run. A competição foi realizada pela Biolchi Eventos e aconteceu no Morro da Borússia. Foram disputadas provas de nove e 4,5 quilômetros, sendo premiados com troféus os cinco primeiros colocados de cada categoria e entregue medalhas de participação aos demais atletas que completassem a prova.

Na prova de nove quilômetros, o campeão Geral foi Matheus da Costa. O atleta da Milene Borges terminou o percurso com o tempo de 33 minutos e 56 segundos. Em segundo lugar ficou Elton Luis do Prado, com a marca de 36min e 24seg. Já na terceira colocação ficou Daniel Teixeira, fazendo o tempo de 37min e 08seg. Fecharam o pódio: o 4º João Gomes (Fênix Runners) com 37min e 22seg e o 5º Jaderson dos Santos (Triathlon da Praia) com 38min e 13seg.

Pódio da Categoria Geral Feminina – prova dos nove quilômetros. – Foto: Divulgação

No Feminino, o título ficou com Paula Refatti da M&P. A atleta terminou a prova com o tempo de 46min e 18seg. Em segundo ficou Anelise Leotte (3MSportes), com a marca de 51min e seg. E na terceira posição ficou Rosemari do Nascimento, fazendo o tempo de 52min e 02seg. Fecharam o pódio: em 4ª Naira da Cunha (Éusultra) com 54min e 27 e a 5ª Rita de Cassia Pereira (Treinador Daniel Biolchi) com 55min e 13seg.

OUTROS RESULTADOS

Na prova dos 4,5 quilômetros, o grande campeão da Categoria Geral foi Luiz Alberto Alves. O atleta da 3MSports terminou a prova com o tempo de 19 minutos e 03 segundos. Em segundo ficou Leonel Fernández (Villa Española), com a marca de 19min e 51seg. Na terceira posição ficou José Demetrio. O corredor da Triathlon da Praia fechou a prova em 21min e 09seg. Completaram o pódio: o 4º colocado José Roberto Camargo (Triathlon da Praia) com 21min e 55seg e em 5º Roger da Silva com o tempo de 22min e 01seg.

No Feminino, Ana Paula Strassburger ficou com o título ao terminar a prova em 24 minutos e 42 segundos. Em 2º lugar ficou Júlia Santos (Corredores de Havaianas), com a marca de 28min e 25seg. Já na terceira colocação terminou Ângela Marta Machado, fazendo a marca de 29min e 32seg. Fecharam o pódio: a 4ª colocada Mayra Pinto (Esporte e Cia) com a marca de 30 minutos cravados e em 5º lugar Ana Valéria da Silva (Milene Borges), com o tempo de 31min e 19seg.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some