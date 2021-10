Foi realizada no último domingo (24), a 5ª Volta Ciclística de Osório. A prova, que contou com mais de 100 atletas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, foi a 10ª etapa da Copa União de Ciclismo. A competição teve largada na Estrada do Palmital e chegada em frente à Vila Olímpica. Ao todo, foram disputadas 22 categorias. A seguir veja o campeão em cada categoria:

5ª VOLTA CICLÍSTICA DE OSÓRIO (10ª ETAPA DA COPA UNIÃO DE CICLISMO) CATEGORIA VENCEDOR EQUIPE CIDADE FRAUDINHA (4 À 6 ANOS) Augusto Pereira Lemke No Giro Campo Bom INFANTIL (7 À 9 ANOS) Lucas Luersen Zwei Rader Team Teutônia INFANTO JUVENIL (10 À 12 ANOS) Gabriel Etgeton Zwei Rader Team Teutônia JUVENIL (13 À 15 ANOS) Matheus Franzen Perin Bike Brasil Porto Alegre AMADOR SPEED Geovane Krindges Zwei Rader Team Teutônia SPEED ESTREANTE MASCULINO Deividi Ernani Martins No Giro Campo Bom SPEED ESTREANTE FEMININO Ana Elise Barth RV Esporte Terra de Areia SPEED ELITE FEMININO Carolina Martins – Gravataí ESPEED MASTER FEMININO Claudia Rodrigues KG Tramandaí MOUNTAIN BIKE FEMININO LIVRE Carina Oliveira – Balneário Pinhal HANDBIKE ÚNICA (CADEIRANTES) Rodrigo Shu ACM/Raptors Triunfo PNE – PARACICLISMO Junior Telles Maciel Speed Bike Guaporé/GT Assessoria Bento Gonçalves MOUNTAIN BIKE AMADOR Rodrigo Dias Garcez Jr. SCS Mascote Clássios Ciclismo Flores da Cunha MOUNTAIN BIKE MASCULINO LIVRE Daniel Lira SCS Mascote Clássios Ciclismo Flores da Cunha MOUNTAIN BIKE VETERANOS (40 ANOS OU MAIS) Gabriel Pereira Zecateca/Mattric Sports Sombrio (SC) FORÇA LIVRE Gustavo Wilhems ATAC Igrejinha MASTER A (30 À 39 ANOS) Edson Luiz de Oliveira Zecateca/Mattric Sports Sombrio (SC) MASTER B (40 À 49 ANOS) Orlando Blau ABC Concresul Bento Gonçalves MASTER C Deonir de Toni ABC Concresul Bento Gonçalves SPEED VETERANOS A (60 À 66 ANOS) Arilzemar Silva Bike Brasil Porto Alegre SPEED VETERANOS B (67 ANOS OU MAIS) Gilberto Pedro Fetter No Giro Sapiranga OPEN Guilherme Wisnieski ACM/Raptors Monte Negro

A próxima etapa da Copa União de Ciclismo está marcada para o dia 14 de novembro, na cidade de Taquara. Já a 12ª e última etapa da competição em 2021 vai ocorrer em Três Coroas, no dia 05/12.

Foto: Divulgação

