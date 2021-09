Foi realizada na cidade no último domingo (19), a Meia Maratona de Osório. A competição faz parte do Circuito de Corridas do Litoral Norte e contou com mais de 100 atletas. O evento foi realizado pela Biolchi Eventos e contou com o apoio da prefeitura municipal, por meio da Assessoria de Esporte e Lazer.

Na prova dos 21 quilômetros, o campeão no masculino foi Alex de Carli da Rdimer Runners, com o tempo de 1h17min08seg. Em segundo lugar ficou Luiz Alberto Alves da 3M Sports, com o tempo de 1h20min30seg. O terceiro colocado foi Jocemar Adami da Pangares da Serra, com o tempo 1h21min20seg. Já no feminino, o título ficou com a atleta Juliana Schmitt da Arno Silva, com tempo de 1h36min41seg. Em segundo ficou Adriane Rodriguez com o tempo 1h39min44seg. Na terceiraposição ficou Aline Morschel da Vamoquevamo, com o tempo de 1h43min22seg.

Além da prova dos 21 quilômetros individual foram realizadas provas de dupla (masculino, feminino e mista) e trio (masculino, feminino e misto) nos 21 quilômetros, sete quilômetros (masculino e feminino); assim como distâncias menores para atletas mais jovens. A seguir veja os campeões das demais categorias:

MEIA MARATONA DE OSÓRIO

CATEGORIA PROVA CAMPEÕES EQUIPE TEMPO Individual

Masculino 21 Km Alex de Carli Rdimer Runners 1h17min e

08seg Individual

Feminino 21 Km Juliana Schmitt Arno Silva 1h36min e

41seg Dupla Masculina 21 Km Jeferson da Silva e Ricardo Orlinh R.A. Runners 1h39min e

22seg Dupla Feminina 21 Km Rossana Koch e Sabrina Teixeira Treinador Victor

Perkov 1h48min e

25seg Dupla Mista 21 Km Roberta Abreu e Vinicius Scheffer R.A. Runners 1h38min e

54seg Trio Masculino 21 Km Carlos Alexandre, Éder Souza e Rodrigo

Silva Gentil Goularte 1h39min e

54seg Trio Feminino 21 Km Gisa Melo, Tiele Soares e Vanessa Twin Treinador Victor

Perkov 1h55min e

25seg Trio Misto 21 Km José Roque, Rita Ribeiro e Vinicius Lemos R.A. Runners 1h30min e

45seg Individual

Masculino 21 Km Floravante Pedroso – 54min e 26seg

Foto: Biolchi Eventos

