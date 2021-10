A cidade foi sede no último domingo (17), de uma etapa do Campeonato Gaúcho de Triathlon. Ao todo, mais de 150 atletas participaram da competição. Na categoria Elite Masculina, a vitória ficou com Gabriel Klein. O catarinense completou os 1,5 metros de natação, os 40 quilômetros de ciclismo e os 10 quilômetros de corrida em uma hora, 50 minutos e 15 segundos. Na segunda colocação ficou o gaúcho Frank Silvestrin com o tempo de 1h 52min e 50seg. Já em 3º lugar ficou o também gaúcho com o tempo de 1h 58min e 45seg.

No Feminino a vitória ficou Julia Schutt. Ela terminou a prova com o tempo de duas horas, 15 minutos e 45 segundos. A segunda colocação ficou com Gabriela Perry, com o tempo de 2h 18min e 26seg. E em terceiro lugar ficou a triatleta Larissa Franca, fazendo o tempo de 2h 23min e 53seg.

Além do Elite foi disputada a prova do Sprint. Nessa modalidade, os competidores disputam 750 metros de natação, 24 quilômetros de ciclismo e cinco quilômetros de corrida. No Masculino a vitória ficou com Vitor Luiz Tizoni com o tempo de 1h 10min e 36seg. Em segundo ficou Daniel Alves com a marca de 1h 11min e 18seg. E na terceira colocação ficou Carlos Eduardo Conceição com o tempo de 1h 11min e 41seg.

Já no Feminino a vitória foi para Mariana Cruzel com o tempo de 1h 19min e 55seg. Em 2º lugar ficou Daniela Ongaratto com a marca de 1h 21min e 16seg. E na terceira posição ficou Juliete Prado, fazendo o tempo de 1h 25min e 47seg.

Foto: FGTri

