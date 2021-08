Foi realizada na tarde de quinta-feira (19), a entrega da Centelha do Fogo Simbólico da Pátria. A ação, que faz parte da 84ª Corrida do Fogo Simbólico da Pátria, tem sido realizada em diversos municípios do Litoral Norte e marca, de maneira oficial, a abertura das comemorações da Semana da Pátria. Vale destacar, que essa cerimônia, feita na frente da prefeitura municipal, ocorreu pela 1ª vez na cidade de Osório. O ato foi promovido pela 1° Companhia de Guardas credenciados pelo Comando Militar do Sul e Liga de Defesa Nacional do RS.

Estiveram presentes: o prefeito Roger Caputi; o vice-prefeito Martim Tressoldi; o 3º sargento de Infantaria, Mário Roberto Righi; o comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), o coronel Leandro Luz; o comandante do 8º Batalhão de Policia Militar (BPM), o tenente-coronel Ney Humberto Medeiros, entre outras autoridades civis e militares.

Durante a ocasião, Roger recebeu das mãos do 3º sargento Righi, que também é presidente da Associação de Veteranos da 1º Companhia de Guardas, a centelha do Fogo Simbólico, a qual ficará acesa até o dia sete de setembro, data em que é celebrada a Independência do Brasil. Nesse ano, a Semana da Pátria tem como tema nacional o Hino Nacional Brasileiro e como tema regional a Força Expedicionária Brasileira (FEB) e a participação dos gaúchos na 2ª Guerra Mundial.

”Para Osório é um orgulho e uma honra o recebimento da Centelha. Queremos o ano que vem também fazer parte desse momento. Que essa chama traga para nós, não só a questão do respeito, do reconhecimento que a nossa pátria merece, mas também que seja uma luz que nos dê a possibilidade de deslumbrarmos um final para tudo isso que vivemos hoje que é a pandemia. A nossa cultura e o respeito a pátria devem ser preservadas, temos que continuar passando isso para os nossos filhos e para as nossas famílias, para que o nosso país como um todo cresça. Parabéns à todos que são responsáveis por levar a chama por diversos municípios do nosso país”, declarou o prefeito Caputi.

Foto: BM