Vai ser creditado nessa terça-feira (10), nas contas das prefeituras brasileiras, o primeiro repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) do mês de agosto, é no valor de sete bilhões de reais. Porém, com o desconto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), esse valor cai para pouco mais de R$ 5,6 bilhões.

Mesmo assim, esse valor é 89,87% maior que o mesmo valor transferido aos municípios em 2020, isso, sem contar a inflação. Segundo a área de Estudos Técnicos da Confederação Nacional de Municípios (CNM), o valor reaferente ao primeiro decêndio de cada mês sofre influência da arrecadação do mês anterior, uma vez que a base de cálculo para o repasse é dos dias 20 a 30 do mês anterior. Dessa forma, o 1º decêndio costuma ser o maior do mês e representa quase a metade do valor esperado para o mês inteiro. Dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) apontam crescimento de 76,30% no 1º decêndio de agosto de 2021, quando deflacionado, ou seja, levando em conta a inflação do período, se comparado ao mesmo período do ano anterior.

A CNM comemora o comportamento positivo nos primeiros seis meses do ano, se comparado com os mesmos resultados de 2020, e o mês de agosto provavelmente terá um bom resultado. Quando a CNM avalia o repasse acumulado do ano, verifica que o total repassado aos Municípios no período de 2021, apresenta um crescimento de 34,06%, sem considerar os efeitos da inflação e em relação ao mesmo período de 2020. Já com a inflação, o crescimento é de 25,56%.

O RS recebeu o valor líquido de 302.450.334,39 (trezentos e dois milhões quatrocentos e cinquenta mil trezentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos), sendo 12.088.397,74 (doze milhões oitenta e oito mil trezentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos) repassados para Porto Alegre.

Os municípios do Litoral Norte estão divididos em sete grupos. Capão da Canoa e Tramandaí (coeficiente 2,2) são os mais beneficiados: cada uma das cidades recebeu aproximadamente R$ 404 mil, sendo o valor líquido de 258.550,98 (duzentos e cinquenta e oito mil quinhentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos). Nove municípios da região possuem coeficiente 0,6 (o mais baixo) e, portanto, receberam apenas R$ 1,6 mil, sendo o valor líquido de aproximadamente R$ 1,068 mil cada um.

Com coeficiente 2,2 Osório foi contemplada com mais de R$ 306 mil, sendo o valor líquido de R$ 195.871,95 (cento e noventa e cinco mil oitocentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos). Ao todo, as cidades da região receberam o valor bruto de aproximadamente R$ 1,573 milhão, sendo o valor líquido de 1,141 milhão de reais.

A seguir veja quanto cada cidade do Litoral Norte recebeu do Fundo de Participação dos Municípios no 1º decênio de agosto:

TABELA DO FPM – DECÊNIO 01 A 10/08 (TOTAL RECEBIDO NO LITORAL NORTE) COEFICIENTE CIDADES VALOR BRUTO FUNDEB SAÚDE PASEP VALOR LÍQUIDO 2,2 2 R$

807.971,81 R$

161.594,36 R$

121.195,77 R$

8.079,72 R$

517.101,96 2 1 R$

306.049,93 R$

61.209,98 R$

45.907,49 R$

3.060,50 R$

195.871,95 1,8 2 R$

330.533,92 R$

66.106,78 R$

49.580,08 R$

3.305,34 R$

211.541,71 1,2 1 R$

52.465,70 R$

10.493,14 R$

7.869,85 R$

524,65 R$

33.578,04 1 3 R$

51.008,31 R$

30.604,99 R$

22.953,74 R$

1.530,25 R$

97.935,97 0,8 5 R$

23.694,18 R$

23.694,18 R$

17.770,64 R$

1.184,70 R$

75.821,40 0,6 9 R$

1.669,36 R$

3.004,87 R$

2.253,64 R$

150,24 R$

9.615,53 TOTAL 23 R$

1.573.393,21 R$

356.708,30 R$

267.531,21 R$

17.835,40 R$

1.141.466,56

TABELA DO FPM – DECÊNIO 01 A 10/08 (TOTAL RECEBIDO POR CIDADE) COEFICIENTE CIDADES VALOR

BRUTO FUNDEB SAÚDE PASEP VALOR

LÍQUIDO 2,2 Capão da Canoa e Tramandaí R$

403.985,90 R$

80.797,18 R$

60.597,88 R$

4.049,86 R$

258.550,98 2 Osório R$

306.049,93 R$

61.209,98 R$

45.907,49 R$

3.060,50 R$

195.871,95 1,8 Santo Antônio da Patrulha e Torres R$

165.266,96 R$

33.053,39 R$

24.790,04 R$

1.652,67 R$

105.770,85 1,2 Imbé R$

52.465,70 R$

10.493,14 R$

7.869,85 R$

524,65 R$

33.578,04 1 Bal. Pinhal, Cidreira e Xangri-lá R$

51.008,32 R$

10.201,66 R$

7.651,24 R$

510,08 R$

32.645,32 0,8 Arroio do Sal, Mostardas, Palmares,

Terra de Areia e Três Cachoeiras R$

23.694,18 R$

4.738,83 R$

3.554,12 R$

236,94 R$

15.164,28 0,6 Caraá, Capivari, Dom Pedro, Itati,

Mampituba, Maquiné, Morrinhos,

Tavares e Três Forquilhas R$

1.669,36 R$

333,87 R$

250,40 R$

16,69 R$

1.068,39

Foto: Divulgação