Foi creditado na quarta-feira (10), nas contas das prefeituras brasileiras, o primeiro repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) do mês de novembro, no valor de aproximadamente R$ 8,5 bilhões. Porém, com o desconto de 20% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), o primeiro repasse do mês fica em torno de R$ 6,8 bilhões.

No 1º decêndio, a base de cálculo é dos dias 1º a 10 de novembro. De acordo com os dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), em relação ao mesmo período de 2020, houve um aumento no valor repassado aos municípios, de 36,7%.

Osório foi contemplada com R$ 2,2 milhões, sendo o valor líquido de R$ 1.646.962,54 (um milhão seiscentos e quarenta e seis mil novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Ao todo, as cidades da região receberam o valor bruto de aproximadamente R$ 10,7 milhões, sendo o valor líquido de 9,6 milhões de reais. A seguir veja quanto cada cidade do Litoral Norte recebeu do Fundo de Participação dos Municípios no 1º decêndio de novembro:

TABELA DO FPM – DECÊNDIO 01 A 10/11 (TORAL RECEBIDO NO LITORAL NORTE) COEFICIENTE CIDADES VALOR

BRUTO (R$) FUNDEB

(R$) SAÚDE

(R$) PASEP

(R$) VALOR

LÍQUIDO

(R$) 2,2 2 4.896.375,12 979.275,02 734.456,26 48.836,34 3.623.317,48 2 1 2.225.625,06 445.125,01 333.843,75 22.256,25 1.646.962,54 1,8 2 4.006.125,10 801.225,02 600.918,76 40.061,24 2.964.532,56 1,2 1 1.335.375,03 267.075,00 200.306,25 13.353,75 988.177,52 1 3 3.338.437,59 667.687,53 500.765,64 33.384,39 2.470.443,81 0,8 5 4.451.250,10 890.250,00 667.687,50 44.512,50 3.293.925,05 0,6 9 6.009.187,68 1.201.837,50 901.378,17 60.091,92 4.446.798,84 TABELA DO FPM – DECÊNDIO 01 A 10/11 (TORAL RECEBIDO POR MUNICÍPIO) COEFICIENTE CIDADES VALOR

BRUTO (R$) FUNDEB

(R$) SAÚDE

(R$) PASEP

(R$) VALOR

LÍQUIDO

(R$) 2,2 Capão da Canoa e

Tramandaí 2.448.187,56 489.637,51 367.228,13 24.481,17 1.811.658,74 2 Osório 2.225.625,06 445.125,01 333.843,75 22.256,25 1.646.962,54 1,8 Santo Antônio da

Patrulha e Torres 2.003.062,55 400.612,51 300.459,38 20.030,62 1.482.266,28 1,2 Imbé 1.335.375,03 267.075,00 200.306,25 13.353,75 988.177,52 1 Balneário Pinhal,

Cidreira e Xangri-lá 1.112.812,53 222.562,51 166.921,88 11.128,13 823.481,27 0,8 Arroio do Sal,

Mostardas, Palmares,

Terra de Areia e Três

Cachoeiras 890.250,02 178.050,00 133.537,50 8.902,50 658.785,01 0,6 Caraá, Capivari, Dom

Pedro, Itati, Mampituba,

Maquiné, Morrinhos,

Tavares e Três

Forquilhas 667.687,52 133.537,50 100.153,13 6.676,88 494.088,76 TOTAL – 10.683.000,27 2.136.600,04 1.602.450,02 106.829,30 7.905.420,12

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some