Ao todo, 12 cidades do Litoral Norte foram contempladas pela Campanha, recebendo o valor de 708 mil reais. Dinheiro vai ser destinado aos Fundos da Criança e do Adolescente, e do Idoso.

A edição 2021 da Campanha Valores que Ficam arrecadou R$ 22,5 milhões em dedução do Imposto de Renda (IR). Desse valor, R$ 15,5 milhões foram doados para o Fundo da Criança e do Adolescente e aproximadamente sete milhões de reais foram destinados para o Fundo do Idoso. Os recursos foram repassados na quarta-feira (4). O anúncio foi feito pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gabriel Souza (MDB), em evento realizado no Salão Júlio de Castilhos.

No Litoral Norte, 12 das 23 cidades foram contempladas, incluindo Osório. Os municípios da região receberam o valor total de R$ 708 mil, sendo R$ 544 mil para o Fundo da Criança e Adolescente e R$ 164 mil para o Fundo dos Idosos. Osório foi a cidade que recebeu mais dinheiro, R$ 445,5 mil. Desse total, R$ 338 mil vai para o fundo de Crianças e Adolescentes e o restante (R$ 107,5 mil) vai para o Fundo de Idosos.

Além de Osório também foram contempladas: Arroio do Sal, Capão da Canoa, Capivari do Sul, Caraá, Imbé, Mampituba, Maquiné, Santo Antônio da Patrulha, Torres, Tramandaí e Três Cachoeiras (veja no final da matéria quanto cada município do Litoral Norte recebeu na Campanha Valores que Ficam 2021).

Na questão das doações, Osório também foi destaque na região. Das 509 doações realizadas durante a Campanha, 210 foram na cidade osoriense, o que equivale a 40,4% do total realizado no Litoral Norte. Dessas, 111 foram para o Fundo de Crianças e Adolescentes e 99 para o Fundo de Idosos. No total, os municípios da região realizaram 351 doações para o Fundo das Crianças e Adolescentes e 168 para o Fundo de Idosos. Vale ressaltar que, apenas três municípios dos 12 municípios participantes da Campanha fizeram doações para os dois Fundos: Capão da Canoa, Santo Antônio da Patrulha, além de Osório.

Realizada entre março e maio desse ano, a iniciativa buscou incentivar os contribuintes a doarem até 6% do IR devido para causas sociais. Esse foi o terceiro ano de campanha promovida pelo Parlamento gaúcho, que iniciou na gestão do deputado Luís Augusto Lara (PTB) e teve sequência na gestão do deputado Ernani Polo (PP). “Registramos um crescimento de 27,85% em relação ao ano anterior e assim vem sendo a cada edição da Campanha, graças ao apoio das entidades parceiras e dos gaúchos que entendem a importância desta ação”, destacou o deputado Gabriel.

MUNICÍPIOS CRIANÇA E ADOLESCENTE IDOSO TOTAL DOAÇÕES VALOR (R$) DOAÇÕES VALOR

(R$) DOAÇÕES VALOR

(R$) Arroio do Sal 4 3.097,13 – – 4 3.097,13 Capão da Canoa 48 39.049,50 40 29.958,79 88 69.008,29 Capivari do Sul 6 6.222,71 – – 6 6.222,71 Caraá 2 1.309,20 – – 2 1.309,20 Imbé 13 13.957,78 – – 13 13.957,78 Mampituba 7 896,60 – – 7 896,60 Maquiné 4 1.509,48 – – 4 1.509,48 Osório 111 337.986,34 99 107.496,24 210 445.482,58 Santo Antônio da

Patrulha 39 29.896,11 29 26.556,63 68 56.452,74 Torres 79 81.258,15 – – 79 81.258,15 Tramandaí 37 28.800,13 – – 37 28.800,13 Três Cachoeiras 1 75,02 – – 1 75,02 TOTAL 351 544.058,15 168 164.011,66 519 708.069,81