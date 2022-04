Na abertura da competição, Sport Club (camisa 9) e Falcon ficaram no empate em 2 a 2.

Teve início no último domingo (3), a Supercopa Litoral Norte de Futebol 7 – Série Prata. O torneio, que conta com 20 equipes de Osório e da região, está sendo disputado na quadra do Bola Cheia, localizado na Estrada da Perua, 995. Ao todo, 10 jogos movimentaram a primeira rodada da competição.

Na abertura da Supercopa, pelo grupo A o Falcon empatou com o Sport Club de Tramandaí por 2 a 2. Yuri e Cássio fizeram para os donos da casa e Noel (duas vezes) marcou para o time visitante. Na outra partida da chave, no duelo de equipes de Osório, o Panela derrotou o Bahia Show por 1 a 0 com o gol de Rafael.

No grupo B, o PSG Osório goleou o Favela City de Capão da Canoa pelo placar de 4 a 0. William, Renato Jeferson e Gabriel marcaram os gols do jogo. Na outra partida, o Resenha de Santo Antônio da Patrulha fez 3 a 2 no Saideira de Osório.

Pela chave C, o time osoriense do Santo Mé aplicou 5 a 0 para cima do Puma (Tramandaí). Marcelo, Fernando. Douglas e Alan (duas vezes) marcaram os gols do jogo. Na outra partida do grupo, o Tróia fez 4 a 3 no River Imbé. Nicholas, Marcos e Jheferson (duas vezes) marcaram para o time de Osório e Wagner, Rossano e Juliano descontaram para a equipe imbeense.

No grupo D, na partida entre duas equipes de Osório, o Jaguaras levou a melhor para cima da Juventus e venceu por 3 a 1. Maicon e Gabriel (duas vezes) marcaram para o Jaguaras e Lázaro fez o gol de honra da Juventus. No outro confronto da chave, o Nova Roma empatou com o Amigos do Futebol (Terra de Areia) por 1 a 1. Leonardo fez para a equipe da casa e Guilherme deixou tudo igual para os visitantes.

Para fechar no grupo E, o BG Fut 7 venceu o Filler por 3 a 1, em outro confronto entre equipes de Osório. Nicollas, Lucas e Leonardo fizeram para o BG e Tales descontou para o Filler. No outro jogo Confiança (Torres) e Largados (Capão da Canoa) empataram em 4 a 4. Os gols do jogo foram marcados por Jonas (2) e Iago para o time torrense e Guilherme (2) e Girlei (2) para a equipe de Capão.

COMPETIÇÃO – Cinco grupos com quatro equipes, onde os times se enfrentam dentro de cada grupo avançando os três primeiros de cada mais o melhor quarto colocado para as oitavas de final. A seguir veja os jogos da 2ª rodada, que serão realizados no próximo domingo (10/03), a partir das 10h:

10/04 – 2ª RODADA SUPERCOPA LITORAL NORTE DE FUT 7 – SÉRIE PRATA Bahia Show X Sport Club Local A Falcon X Panela Velha A PSG Osório X Resenha B Saideira dos Bohêmios X Favela City B Santo Mé X Tróia C River Imbé X Puma C Juventus X Amigos do Futebol D Nova Roma X Jaguaras D Filler X Largados E BG Fut7 X Confiança E

