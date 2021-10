Teve início na tarde de terça-feira (12), o Torneio AVA Play de Beach Tennis (Tênis de Areia). A competição está sendo realizada nas quadras da Vila de Esportes e Eventos, em Osório. A realização é da AVA Play, em parceria com o Ponto do Jogo.

Ao todo, 18 duplas, divididas em três categorias, entraram em quadra no primeiro dia de competição. O formato de disputada foi o mesmo: Em cada categoria as duplas foram divididas em duas chaves de três, jogando entre si dentro do grupo. No final, as duas melhores avançavam para as semifinais, com o 1º do grupo 1 pegando o 2º da chave 2 e o 1º do grupo 2 pegando o 2º da chave 1 e os campeões avançando para a grande decisão.

Os jogos foram disputados em sete único de seis pontos. Em caso de empate em 5 a 5 o confronto iria a sete. Já em caso de empate em 6 a 6, o duelo iria para o Tie Break, indo a seis pontos ou até uma dupla fazer dois pontos de diferença.

Foram premiados os três primeiros de cada categoria, com troféus. Além disso, nas categorias menores, todas as duplas também acabaram recebendo medalhas. Vale ressaltar que não houve decisão do 3º lugar, sendo definido o terceiro colocado por quem perdeu para o campeão na partida de semifinal.

KIDS SUB-10 (entre sete e 10 anos)

1ª Fase – No grupo 1, a dupla Bernardo e Milena não pode comparecer na disputa, o que fez com que osoutros dois times avançassem direto para as semifinais. Na disputa pelo primeiro lugar da chave, Bruna e Giovana derrotaram Gabriela e Vicente pelo placar de seis a zero.

No grupo 2, a dupla formada por Kauã e Isadora terminou na primeira colocação com duas vitórias. Eles venceram Alice e Felipe por 6 a 3 e Isabella e Isadora pelo placar de 6 a 1. A segunda vaga da chave ficou com Alice e Felipe, ao vencerem Isabella e Isadora por 6 a 1.

Semifinais – Nas semifinais, duas vitórias tranquilas. Após perderem o primeiro game para Alice e Felipe, Bruna e Giovana não deram chances para a dupla adversária e fecharam o jogo em 6 a 1. No outro confronto, Kauã e Marina iniciaram abrindo 4 a 1 contra Gabriela e Vicente. A dupla adversária tentou uma reação, mas eles fecharam a partida em 6 a 2.

Final – Na final, um grande duelo entre Bruna e Giovana e Kauã e Marina. Kauã e Marina saíram na frente, vencendo o 1º game, após quebra de serviço. Bruna e Giovana se recuperaram e com uma quebra de serviço, viraram o jogo para 2 a 1. Em uma partida cheio de viradas, Kauã e Marina voltaram a frente, abrindo 4 a 2. Com direito a um ace de Bruna e uma nova quebra de serviço, Bruna e Giovana conseguiram o empate, 4 a 4. Em um novo ace, dessa vez de Giovana, a dupla voltou a frente, fazendo 5 a 4 no placar.

Com a chance de fechar o jogo, Bruna atacou uma bola para fora, deixando novamente a partida empatada, 5 a 5. O game conquistado deu moral para a dupla de Kauã e Marina, que viram o jogo para 6 a 5, com direito a quebra de serviço. Sacando para a vitória, Mariana acertou um belo ace, fechando o jogo em 7 a 5. Com a vitória de Kauã e Marina, Gabriela e Vicente, que perderam para eles nas semifinais, ficaram com o 3º lugar.

KIDS SUB-14 (entre 11 e 14 anos)

1ª Fase – No grupo 1, Aloysio e Joana terminaram na primeira posição, com duas vitórias, ambas pelo placar de 6 a 3, contra Antonio e Lorran e Arthur e Gabriel, respectivamente. Na disputa pelo o segundo lugar, houve um duelo equilibrado. Com duas quebras de serviço, Antonio e Lorran chegaram a abrir 3 a 0. Mas com uma quebra de serviço e um ace de Gabriel, a dupla adversária descontaram para 3 a 2. Antonio e Lorran chagaram a fazer 4 a 2, mas em uma grande recuperação, Arthur e Gabriel conseguiram virar o jogo e fechar o duelo em 6 a 4, garantindo a vaga para as semifinais.

Já no grupo 2, Isabeli e Maria não tiveram dificuldades para vencerem Júlia e Olavo e Davi e Gabriel, pelos placares de 6 a 3 e 6 a 2, respectivamente. Na disputa do 2º lugar da chave, Júlia e Olavo derrotaram Davi e Gabriel por 6 a 2 e avançaram para o mata-mata.

Semifinais – Na semifinal, duas vitórias tranquilas. No primeiro jogo, Isabeli e Maria chegaram a abrir 4 a 0 contra Arthur e Gabriel. Depois disso, as duas só administraram a partida, fechando o duelo em 6 a 2, com uma bola no fundo de Isabeli. Na outra partida, o que parecia um duelo equilibrado, entre Aloysio e Joana e Júlia e Olavo, não acabou se confirmando.

Em uma bola para fora de Aloysio, Júlia e Olavo conseguiram quebrar o serviço e venceram o 1º game. Logo na sequência, foi a vez de Aloysio e Joana quebrarem o serviço, em uma bela devolução de Joana. Em uma nova quebra de serviço, Júlia e Olavo voltaram a frente, fazendo 2 a 1, com uma devolução de Júlia no fundo. Forçando o saque, a dupla chegou a abrir 5 a 1, com os aces de Júlia e Olavo. Precisando salvar o primeiro Match Point, Joana sacou e na devolução de Júlia, a dupla fechou o jogo em 6 a 1.

Final – Os pais e familiares que estavam presentes na quadra da Vila de Esportes puderam assistir a um emocionante jogo de Beach Tennis na final entre Júlia e Olavo e Isabeli e Maria. Olavo e Júlia começaram melhor, quebrando o serviço e abrindo 2 a 0 no placar. Com uma bola para fora de Júlia, Isabeli e Maria descontaram para 2 a 1. Enquanto que Júlia e Olavo confirmaram o serviço para fazer 3 a 1, a dupla adversária aproveitou o erro de Olavo na rede para descontar novamente, 3 a 2.

Em mais uma confirmação de serviço, Júlia tentou uma bola na diagonal, a bola tocou na rede e caiu na quadra adversária: foi o 4 a 2. O ponto desestabilizou Isabeli e Maria que não conseguiram confirmar o serviço, tomando o 5 a 2. O oitavo game foi o decisivo para a mudança da partida. Olavo e Júlia tinham o Match Point e sacavam pela vitória, porém, após Isabeli conseguir defender o saque, Olavo tentou uma largada e parou na rede: 5 a 3.

Foram os erros de Olavo que botaram Isabeli e Maria novamente no jogo. Primeiro, o atleta mandou outra bola na rede, deixando o jogo em 5 a 4. O empate no 10º game veio após dois erros de Olavo, onde ele teve duas bolas para fechar a partida e em ambas mandou para fora. No 11º game, Olavo e Júlia conseguiram quebrar o serviço e fazer o 6 a 5, com uma bela bola de Júlia, acertando a linha no fundo da quadra. Novamente, sacando para fechar, a dupla voltou a desperdiçar a chance, quando Júlia sacou para fora, deixando o jogo empatado em 6 a 6.

No Tie Break Isabeli e Maria começaram com tudo, abrindo 5 a 1 no placar. Com um saque forçado, Olavo e Júlia conseguiram voltar ao jogo e descontaram para 5 a 4. Após a confirmação do serviço, Isabeli e Maria recebiam para fechar o jogo, mas Júlia conseguiu salvar o Match Point, fazendo 6 a 5. Depois foi a vez de Isabeli e Maria sacarem e com uma bola no contrapé de Olavo, Maria fechou o duelo em 7 a 5, dando a vitória da competição para a sua dupla.

Com o título de Isabeli e Maria, a dupla de Arthur e Gabriel ficou em 3º lugar, já que perderam para elas na semifinal.

Isabeli e Maria campeãs da categoria Sub-14.

MÃE E FILHO (+15 ANOS)

1ª Fase – Para fechar o 1º dia da competição, mães e filhos entraram na quadra para mais uma disputa. No grupo 1, Gabriel e Taís Heberle terminaram em 1º lugar com duas vitórias. Eles venceram as duplas Pietro e Simone Vivian por 6 a 2 e Suzane e Valentina por 6 a 3. Na segunda posição ficaram Suzane e Valentina, que venceram Simone e Pietro pelo placar de 6 a 4.

Na chave 2, os jogos começaram com a vitória de Adriana e Camila Santos contra Isabela e Suanemax Amaral por 6 a 3. A dupla saiu perdendo por 2 a 0. Com direito a três quebras de serviço, Adriana e Camila viraram a partida para 5 a 2. Com a chance de fechar o confronto, Adriana sacou para desperdiçando o Match Point, deixando o jogo em 5 a 3. No game seguinte, Adriana e Camila quebraram o serviço e conseguiram a vitória, vencendo a partida por 6 a 3.

No segundo duelo da chave, jogaço entre Isabela e Suanemax e Mara e Dedé Pugatti. Com duas quebras de serviço, o jogo começou empatado em 1 a 1. O equilíbrio permaneceu até o quinto game, quando Isabela e Suanemax quebraram o serviço, fazendo 3 a 2 no placar. Com um ace de Isabela, a dupla fez o 4 a 2.

A reação de Mara e Dedé veio a partir do sétimo game e, após uma quebra de serviço, a dupla virou a partida para 5 a 4. Isabela e Suanemax confirmaram o serviço e conseguiram empatar em 5 a 5. Na sequência, Dedé foi para o saque e novamente, confirmou o serviço. Na bola do jogo, Suanemax sacou para fora, dando a vitória para a dupla adversária pelo placar de 7 a 5.

No duelo pela liderança, Adriana e Camila Santos aproveitaram que Dedé e Mara estavam cansados pela partida anterior e, com tranquilidade, fecharam o jogo em 6 a 0.

Semifinais – No primeiro confronto, Taís e Gabriel Heberle não tiveram dificuldades para derrotarem Mara e Dedé pelo placar de 6 a 1. Já no outro jogo, um duelo espetacular definiu a segunda dupla finalista. Suzane e Valentina chegaram a abrir 5 a 2 no duelo contra Adriana e Camila Santos. Mas em uma grande recuperação, Adriana e Camila foram buscar a virada. A dupla conseguiu salvar dois Match Points no 10º e 11º games, ambas com Adriana, virando o placar para 6 a 5. No ponto final, a mãe Adriana conseguiu um lobe no fundo da quadra, fechando o placar em 7 a 5.

Final – Na grande decisão, Taís e Gabriel Heberle Vs. Adriana e Camila Santos. Mãe e filho começaram melhor, abrindo 2 a 0, com uma confirmação de serviço e uma quebra na bola para fora de Camila. Em outra quebra, Adriana e Camila conseguiram descontar para 2 a 1, após Gabriel mandar uma bola na rede. No quarto game, mais uma quebra de serviço. Adriana acabou forçando uma bola no fundo e jogando para fora: 3 a 1.

Mais soltos na partida, Taís e Gabriel conseguiram ampliar o marcador com dois lindos no fundo, o primeiro feito pelo filho e o segundo pela mãe. Buscando uma nova virada, assim como nas semifinais, Adriana e Camila chegaram a quebrar o serviço, fazendo 5 a 2. Mas a dupla não conseguiu resistir devido ao cansaço e acabou sendo derrotada. O ponto final foi marcado por Taís, em bela diagonal, garantindo a vitória pelo placar de 6 a 2. Com isso, a dupla formada por Mara e Dedé Pugatti terminou na 3ª posição, já que eles foram derrotados por Taís e Gabriel nas semifinais.

Taís e Gabriel Heberle campeões na categoria Mãe e Filho+15 anos.

AVA PLAY

A competição de Beach Tennis segue na Vila de Esporte e Eventos até o próximo domingo (17). Nessa sexta-feira (15), têm as partidas da categoria Feminino B/C, a partir das 17h e 30min. Ao todo, 15 duplas vão estar em busca do título. No final de semana ocorrem as partidas do Feminino (C, D e Iniciante), do Masculino (C e D) e Misto (C e D). Os jogos acontecem de manhã (a partir das 8h) e de tarde (a partir das 13h). A entrada é liberada, seguindo todos as medidas de restrição em virtude da pandemia. A Vila de Esportes, onde ocorre a competição, está localizada no final da Rua Ceci Bastos, no Bairro Glória, em Osório.

Fotos: Lucas Rodrigues

KIDS SUB-10 (entre sete e 10 anos) Vicente e Gabriela 0 X 6 Bruna e Giovana GRUPO 1 Kauã e Marina 6 X 3 Felipe e Alice GRUPO 2 Felipe e Alice 6 X 1 Isabela e Isadora GRUPO 2 Isabela e Isadora 2 X 6 Kauã e Marina GRUPO 2 Bruna e Giovana 6 X 1 Felipe e Alice SEMIFINAL Vicente e Gabriela 2 X 6 Kauã e Marina SEMIFINAL Bruna e Giovana 5 X 7 Kauã e Marina FINAL KIDS SUB-14 (entre 11 e 14 anos) Antonio e Lorran 3 X 6 Aloysio e Joana GRUPO 1 Aloysio e Joana 6 X 3 Arthur e Gabriel GRUPO 1 Arthur e Gabriel 6 X 4 Antonio e Lorran GRUPO 1 Olavo e Júlia 3 X 6 Isabeli e Maria GRUPO 2 Isabeli e Maria 6 X 2 Davi e Gabriel GRUPO 2 Davi e Gabriel 2 X 6 Olavo e Júlia GRUPO 2 Aloysio e Joana 1 X 6 Olavo e Júlia SEMIFINAL Arthur e Gabriel 2 X 6 Isabeli e Maria SEMIFINAL Júlia e Olavo 6 (5) X 6 (7) Isabeli e Maria FINAL MÃE E FILHO +15 ANOS Simone e Pietro 2 X 6 Taís e Gabriel GRUPO 1 Suzane e Valentina 6 X 4 Simone e Pietro GRUPO 1 Suzane e Valentina 3 X 6 Taís e Gabriel GRUPO 1 Adriana e Camila 6 X 3 Isabela e Suanemax GRUPO 2 Isabela e Suanemax 5 X 7 Mara e Dedé GRUPO 2 Mara e Dedé 0 X 6 Adriana e Camila GRUPO 2 Taís e Gabriel 6 X 1 Mara e Dedé SEMIFINAL Suzane e Valentina 5 X 7 Adriana e Camila SEMIFINAL Taís e Gabriel 6 X 2 Adriana e Camila FINAL

