Inicia nessa terça-feira (12), Torneio AVA Play de Beach Tennis. A competição, que ocorre na Vila Esportes e Eventos, localizada na Rua Ceci Bastos, no bairro Glória, em Osório, segue até domingo (17), e é organizada pelo Ponto do Jogo. Ao todo, 90 duplas vão participar da competição.

Hoje (terça) entram em quadra as categorias Kids 7 a 10 e 11 a 14 anos e Mãe e Filho +15 anos. Na sexta-feira (15), vão ser realizadas as partidas das categorias Feminino B/C e C. No sábado (16), começam os jogos das categorias Feminino Iniciante, Feminino D e Masculino D. Já no domingo (17), é a vez dos atletas das categorias Masculino C, Dupla Mista C e D entrarem em quadra.

Os jogos acontecem de tarde (a partir das 13h) e de noite (a partir das 18h). Vale ressaltar vai ser liberada a presença de público, mas limitada, devido as restrições causadas pela pandemia. Vai haver premiação com entrega de troféus para os três primeiros colocados em cada categoria. Além disso, todos os participantes na categoria Teen vão receber medalhas de participação.

