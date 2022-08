Osório receberá centro de distribuição da Fruki

OSÓRIO – A empresa de bebidas Fruki anunciou para novembro a inauguração de um novo Centro de Distribuição (CD), na cidade. Localizado no acesso a ERS-030, próximo a Estrada da Perua, o empreendimento terá uma área de 2,1 mil metros quadrados. Com isso, serão disponibilizadas 11 vagas de emprego no setor de logística da Fruki, além de outras 16 indiretas.

A iniciativa foi viabilizada a partir de incentivo da prefeitura local. Na tarde de quarta-feira (17), ocorreu a assinatura do acordo. O ato contou com a presença do prefeito Roger Caputi; do secretário municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, Eduardo Pellegrini; da presidente da empresa, Aline Eggers Bagatini; do diretor-comercial, João Miranda; do presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Osório (Acio), Sérgio Madalena; do vice-presidente da Acio, Gilson Becker; os vereadores Ed Moraes (MDB), Luis Carlos Coelhão (MDB) e Vagner Gonçalves (PDT); entre outras autoridades.

“A volta da empresa Fruki para o município é um grande marco. O centro de distribuição vai significar geração de emprego e desenvolvimento para a cidade. Quero destacar o trabalho realizado pela administração, que nesse período esteve em contato direto com os empresários para tornar isso realidade. Essa é uma grande conquista e só temos a agradecer a Fruki por ter escolhido Osório”, declarou o prefeito Caputi.

Para o secretário Eduardo Pellegrini “é uma enorme satisfação receber a empresa de renome nacional”. O vereador Ed Moraes, afirmou que a vinda da Fruki é um ganho para cidade, visto que irá gerar empregos para município, que “precisa de oportunidades e qualificação de emprego e renda”.

O CD de Osório irá contemplar todos os municípios da região, de Mostardas a Torres, se estendendo ao sul catarinense, também com entregas de Passo de Torres a Sombrio. Lembrando que, atualmente, o Litoral Norte gaúcho é atendido pelo CD Canoas, o qual passará a focar nas entregas para a região Metropolitana do Estado. Essa será a sétima operação de distribuição da empresa, que conta com matriz em Lajeado e os CDs de Canoas, Farroupilha, Santo Ângelo e Pelotas, no RS, além de Blumenau, em SC.

Conforme o diretor-comercial da Fruki, a região do Litoral apresenta particularidades no consumo de bebidas, tendo dois terços das entregas anuais concentradas na alta temporada de Verão (de novembro a março). A estimativa de crescimento é de 10% em volume, em relação ao histórico da empresa. “É uma região muito importante para a empresa em termos de participação de mercado. Pela concentração de volume e complexidade de operação, o objetivo com o CD Osório é ampliar a qualidade de atendimento, tornando-o mais próximo e eficaz. Nosso foco é sempre na agilidade da entrega”, pontuou João Miranda.

Bebidas Fruki

Fundada em 1924, em Lajeado, a Bebidas Fruki conta com sete linhas de produção automatizadas, com capacidade para fabricar até 420 milhões de litros de bebidas por ano. O portfólio da companhia conta com as linhas de refrigerantes Fruki e Frukito, Água da Pedra, energéticos Elev, sucos Com/Tem e cervejas Bellavista. Atualmente, a empresa quase centenária atende cerca de 30 mil clientes no RS e SC.

A presidente da Fruki, AlineBagatini, confessou que se surpreendeu com o ato, que, segunda ela, “valoriza ainda mais” a vinda de empresa para Osório. Durante a sua fala, Aline ressaltou a transformação pela qual o Litoral Norte gaúcho passou durante a pandemia, com um aumento populacional. Ela ainda informou que na segunda-feira (15), foi iniciada a construção da segunda fábrica da empresa, localizada as margens da BR-386, em Paverama, a qual deverá ficar pronta entre o final de 2023 e o início de 2024. “Queremos sempre crescer mais o nosso atendimento e conquistar ainda mais consumidores com serviço e produtos de qualidade”, declarou a presidente da Fruki.

