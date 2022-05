Osório receberá eventos esportivos no final de semana

Este final de semana será de muito esporte em Osório. Entre hoje (sexta-feira) e domingo (15), ocorre o 4º Torneio Soul Cup Scaini de Beach Tennis. A competição, que contará com mais de 200 atletas, ocorre no Soul Beach Osório, localizado na Rua Santos Dumont, 2.434, bairro Albatroz.

Nesta sexta (13), os jogos iniciam a partir das 17h e 30min com a categoria Feminina Iniciante. A partir das 19h e 30min rolam os jogos da Open Mista. No sábado (14), as partidas começam às 8h com a Feminina D e seguem com a Feminina C/D +40 (12h), com a Mista Iniciante (14h) e Mista D (18h e 30min). Já no domingo (15), acontecem os jogos da Feminina C (8h), Masculina C (10h) e Masculina D (14h).

Neste final de semana também ocorrem os jogos da 2ª e 3ª rodada da Copa Lojas Filler Veteranos de Futebol 7. A competição está sendo realizada na quadra do Arena Sport Bar, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 1.851, no Parque Real. No sábado (14), os jogos iniciam às 18h e no domingo (15), as partidas estão marcadas para iniciar às 17h e 30min. Vale ressaltar que a entrada é gratuita em ambas as competições.

E para fechar, no sábado (14), ainda acontecerá a segunda etapa do Audax Trail Tour 2022. Serão realizados diferentes trajetos, com distância longa de 30,1 quilômetros, distância curta de 7,8 quilômetros, além de caminhada e caminhada nórdica. A prova será realizada no Morro da Borússia, com início marcado para às 10h e 30min, em frente ao ginásio de esportes da Escola Ângelo Gamba.

