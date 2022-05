Osório receberá Show de Serginho Moah

Ex-vocalista do Papas da Língua se apresentará no domingo (01/05), no Museu da Via Férrea.

OSÓRIO – No próximo domingo (01/05), acontecerá a edição especial de Aniversário do 1º ano do Bazar É Daqui Tem Valor.O bazar tem como objetivo valorizar o pequeno e médio empreendedor, fomentando a economia local. O evento realizado pela prefeitura, por meio do Gabinete da Primeira-Dama e da Assessoria da Secretaria Municipal de Cultura, ocorre a partir das 15h, no Museu da Via Férrea, na Avenida Getúlio Vargas, 630, na região central da cidade.

Além do tradicional bazar, será realizado um show com o cantor Serginho Moah, a partir das 19h, no mesmo local. O artista irá apresentar algumas de suas músicas autorais, como o seu mais novo single ‘Minha Outra Vez’, além de sucessos da época que era vocalista do Papas da Língua.

O show será gratuito. Vale ressaltar que, em caso de chuva, o bazar e o show serão transferidos para o Largo dos Estudantes Sônia Chemale.

Fotos: Divulgação

