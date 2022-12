Osório receberá shows com Maskavo e Marcos & Belutti

OSÓRIO – A programação do Natal dos Bons Ventos no município segue a todo vapor. Na quinta (15), ocorreu o Natal Distrito Santa Luzia. A chegada do Papai Noel aconteceu por das 14h, no ginásio da localidade. Já na noite de quinta-feira, a Escola General Cordeiro de Farias recebeu o Natal no Palmital. Ainda na noite quinta, aconteceu uma apresentação com o grupo de Dança Rafael Stenzel. O evento contou com a presença de centena de pessoas no Largo dos Estudantes Sônia Chemale.

E a programação continua. Nesta sexta-feira (16), às 19h, o Salão da Baixada receberá o Encontro de Terno de Reis, além da chegada do Papai Noel. No sábado (17), tem o Natal do Medianeira, a partir das 14h, na sede do CCBM. Também no sábado, a partir das 16h, haverá o Rural Festival Multicultural. Haverá apresentações, exposições, City Tour, Feira de Produtos Orgânicos, Roda de Conversa, entre outras atividades. As ações acontecem na Igreja São Sebastião, no Morro da Borússia. Já a partir das 19h, o Salão da Borússia receberá outra apresentação do Terno de Reis, além da chegada do Papai Noel. E no domingo (18), as comemorações vão ser em Atlântida Sul, com a chegada do Papai Noel marcada para às 15h, na Praça da Integração.

CARREATA DOS BONS VENTOS

A tradicional Carreata Natal dos Bom Ventos realizada pela Acio, irá acontecer no sábado (17), a partir das 9h e 45min. A saída acontece em frente a Associação Comercial, na João Sarmento, 249, na região central da cidade. Após, os participantes sairão em direção à Rua Marechal Floriano Peixoto, passando pela ERS-030, pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), Rua Costa Gama, Avenida Brasil, além das Ruas Marcílio Dias, Ildefonso Simões Lopes, Santos Dumont e Júlio de Castilhos, encerrando o trajeto na Rua João Marques, em frente ao Banrisul, na Praça Central.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Hoje (sexta) acontece o aniversário de 165 anos do município e para comemorar a prefeitura, por meio do Gabinete de Comunicação e do Gabinete da Primeira-Dama, preparou uma série de atrações. A partir das 18h e 30min, haverá apresentação com a Banda Municipal. Às 19h e 30min, a Banda Rota 66 subirá ao palco montado em frente à prefeitura. Já às 21h, acontecerá o show com a Banda Maskavo.

As atrações seguem no sábado (17). A partir das 12h haverá a realização ao vivo do Programa Balanço Geral da Rede Record RS, com apresentação do jornalista Samuel Vettori e também a presença de Jéssica Weber. Durante o programa haverá apresentações musicais, distribuição de prêmios e muito mais. Mais tarde, às 18h haverá apresentação com o Estúdio de Arte e Dança Marli Bublitz. As 18h e 30min tem show com Vitor & João Pedro. Já às 19h e 30min, quem sobe ao palco será o cantor Rafa Moura e Banda. E para fechar, a partir das 21h, haverá o tão esperado show com Marcos e Belutti, dupla conhecida pelos sucessos ‘Domingo de Manhã’, ‘Eu Era’, ‘Romântico Anônimo’, ‘Tão Feliz’, entre outras.

Lembrando que toda a programação é gratuita. A prefeitura pede que os moradores levem um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo. Os donativos serão doados para crianças e famílias carentes do município.

Fotos: Divulgação