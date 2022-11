Osório receberá Torneio Federado de Beach Tennis

Inicia nesta sexta-feira (11) o I Vila Open Beach Tennis. A competição, que seguirá até domingo (13), é organizada pela Federação Gaúcha de Tênis (FGT) e será a primeira do novo Vila Esportes, localizado no quilômetro 1.600 da RSC-101, em frente ao Parque Eólico de Osório. Aproximadamente 300 atletas de Osório e outras cidades do Estado estarão participando da competição. Serão 12 categorias nos naipes Masculino (A, B e C – Duplas e C – Simples), Feminino (B, C, D e 40+ – Duplas e B – Simples) e Misto (A, B e C).

Na sexta, os jogos iniciam às 13h, com a primeira final marcada para às 16h e 15min. No sábado (12), as partidas começam às 8h e 30min, com os primeiros mata-matas iniciando às 15h. Neste dia não haverá finais. Já no domingo (11), os jogos também começarão às 8h e 30min, com as primeiras finais marcadas para iniciarem a partir das 12h e 30min. Lembrando que as partidas serão transmitidas pelas redes sociais do Vila Esporte.

O novo Vila conta oito quadras de Beach Tennis, sendo cinco internas e outras três externas, além de estacionamento, smash bar, louge, espaço kids, playground externo, pista de caminhada, campo de futebol e muito mais. A entrada é gratuita e aberta a toda comunidade osoriense.

Foto: Divulgação