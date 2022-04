OSÓRIO – Entre os dias dois e três de abril, foi realizada na cidade a 11ª edição do Passeio Trilheiro dos Ventos. O evento, realizado pelo Moto Clube Trilheiros dos Ventos e com apoio da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, contou com a presença de 256 trilheiros de 31 municípios do RS e Santa Catarina.

No sábado (2), os participantes tiveram uma janta e após um show com a Banda Rota 66. Já no domingo (3), teve a largada do Passeio, o qual ocorreu às 8h, em frente à Igreja da Borússia e reuniu um grande público. Ao todo, foram 65 quilômetros de trilhas. Vale ressaltar que, durante todo o percurso, os trilheiros contaram com suporte da organização.

Além do apoio da prefeitura, o encontro contou com a parceira de empresas e entidades do município, os quais realizaram sorteio de vários brindes como pneus, protetores de mão, óleo, kits camisetas e bonés. Além disso, os trilheiros também ganharam a camiseta do evento

O prefeito Roger Caputi destacou a importância do evento para a economia local. “Parabéns ao Moto Clube Trilheiros dos Ventos pela organização do evento e por proporcionar a nossa cidade a recepção de turistas na nossa cidade. Este evento já está consolidado e traz desenvolvimento para Osório”, ressaltou o prefeito osoriense.

