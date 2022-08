Osório recebeu 2º Torneio Pro Sports de Beach Tennis

OSÓRIO – No último domingo (7) foi realizada a primeira etapa do 2º Torneio Pro Sports de Beach Tennis. A competição contou com a participação de 36 duplas de Osório e da região, sendo 18 no Masculino e 18 no Feminino, as quais disputaram o título na categoria D.

Os dois naipes foram disputados no mesmo formato. As 18 duplas foram divididas em seis grupos com três, onde jogavam entre si, avançando as duas melhores para o mata-mata. Após a primeira fase, as quatro melhores primeiras colocadas avançavam direto para as quartas, enquanto que as duas piores primeiras e as segundas colocadas disputariam um jogo extra para definir as últimas quatro duplas classificadas para as quartas de final.

No Masculino, Palmares do Sul dominou, colocando três das quatros duplas semifinalistas. A outra dupla era de Tramandaí. Ou seja, nada de Osório no pódio. Na disputa do 3º lugar, Filipe Luis e Bruno derrotaram Renan e Igor, no duelo de duplas de Palmares. Já na grande final, Luciano Tchaca e Thiago derrotaram Gregory e Marconi pelo placar de 6 a 3, levando o título para Palmares.

FINAL MASCULINA

Tchaca/Thiago (Palmares) 6 x 3 Gregory/Marconi (Tramandaí)

Antes de começar a competição as duas duplas eram apontadas como favoritas a chegarem a grande final e elas acabaram confirmando o favoritismo. Além do título, a decisão era uma espécie de revanche, já que eles haviam se encontrado na fase de grupos, onde Tchaca e Thiago, após estarem tomando 3 a 0, conseguiram virar a partida e conseguir a vitória por 6 a 4.

Ao contrário da primeira partida, Tchaca e Thiago começaram mais ligados no jogo e conseguiram abrir uma ótima vantagem no placar. Depois de estarem tomando 15×40 na primeira parcial após o gancho de Tchaca parar na rede, a dupla de Palmares reagiu e buscou o empate no smash na paralela e no ace de Thiago. No No-Ad (ponto decisivo), Gregory atacou para fora, cedendo o 1 a 0.

No segundo game, aproveitando os muitos erros de Gregory, Tchaca e Thiago fizeram o 2 a 0, no lobe para fora dado pelo atleta de Tramandaí. A terceira parcial foi um resumo do que foi a partida, com a dupla de Palmares soltando o braço e os jogadores de Tramandaí abusando das bolas colocadas. Em um game equilibrado, mais uma vez os erros de Gregory foram decisivos e após duas bolas para fora, Tchaca e Thiago confirmaram o serviço, fazendo 3 a 0 no marcador.

Na quarta parcial, com Thiago soltando o braço nos smashs, a dupla de Palmares fez 15×40. Na bola seguinte, Tchaca deu o smash e Gregory devolveu para fora, cedendo o 4 a 0. O primeiro ponto da dupla de Tramandaí saiu no quinto game. Com Thiago no saque, a dupla de Palmares fez 40×30 na devolução na rede de Marconi. Na primeira chance de fechar, Thiago tentou um smash na paralela e jogou para fora: 40×40. No ponto decisivo, Gregory mandou um smash e Tchaca não conseguiu defender: 4 a 1.

O ponto deu ânimo para Gregory e Marconi ameaçarem uma reação. No sexto game, a dupla perdia de 30×40, quando Tchaca mandou o lobe para fora: 40×40. No No-Ad, Gregory acertou um ataque na paralela, confirmando e serviço e descontando o placar para 4 a 2. A sétima parcial foi marcada por muitos erros, principalmente da dupla de Tramandaí, que acabou tomando 40×15 no ataque de Thiago que acabou passando com ajuda da fita. Na bola seguinte, Gregory deu um smash para fora, cedendo o 5 a 2.

E os erros seguiram no oitavo game. No ace de Marconi, ele e o parceiro fizeram 40×30. Na sequência, Marconi sacou e Tchaca devolveu a bola na rede: 5 a 3. Em mais um game equilibrado, Thiago e Tchaca fizeram 40 a 30, após um belo rali, o qual foi definido com uma linda bola de Thiago na diagonal. Para coroar a belíssima atuação de Thiago, coube a ele o ponto do título com um smash em cima de Marconi. Final de jogo! Vitória de Tchaca e Thiago por 6 a 4 e título da Masculina D para Palmares do Sul.

FEMININA D – Depois dos homens osorienses não terem conseguido chegarem as semifinais da competição, as mulheres entraram em quadra para tentarem redimir a situação e fizeram bonito. Por pouco não teve final caseira. Na primeira semifinal, Kamila e Pri Mesquita passaram ao derrotarem Aline e Daiana de Palmares no tie break por 7 a 4. Já na outra partida, Fabiana Moutinho e Tati acabaram sendo derrotas por Daniela Girardi e Flaviana (Tramandaí). Na disputa do 3º lugar, Fabiana e Tati levaram a melhor sobre Aline e Daiana. Já na final, Kamila e Pri Mesquita foram derrotadas por Dani e Flaviana pelo placar de 6 a 2.

FINAL FEMININA

Kamila/Pri Mesquita (Osório) 2 x 6 Dani Girardi/Flaviana (Tramandaí)

A dupla de Tramandaí começou melhor na partida, conseguindo abrir boa vantagem no placar logo no início do jogo. No primeiro game, Daniela e Flaviana fizeram 15×40, no saque na rede de Pri Mesquita. As osorienses conseguiram buscar o empate no lobe e no ace de Pri. Mas no ponto decisivo, Kamila mandou o smash para fora, cedendo o 1 a 0.

Com Dani soltando o braço no saque, a dupla de Tramandaí fez 2 a 0, com direito a três aces seguidos. No terceiro game, mesmo com Kamila com problemas na recepção, a parcial foi equilibrada. Na largada de Flaviana, ela e a parceira fizeram 30×40. E na bola seguinte, após um belo rali, Pri mandou o lobe no teto, cedendo o 3 a 0.

Em um game quase perfeito da dupla de Osório, Kamila e Pri conseguiram vencer o quarto game no smash de Kamila: 3 a 1. Mas a reação parou por aí. Na quinta parcial, Dani e Flaviana fizeram 15×40 na devolução de Dani no fundo. Na bola seguinte, Pri Mesquita sacou na rede, cedendo o 4 a 1. Com as osorienses errando muito no sexto game, a dupla de Tramandaí fez o 5 a 1 no ataque na paralela de Flaviana.

No sétimo game, aproveitando os erros de Dani Girardi (dois smashs para fora e um na rede), Kamila e Pri Mesquita fizeram 40×15. E no smash de Pri, as duas descontaram o jogo para 5 a 2. Porém, estava muito difícil para buscar uma virada. Com a dupla de Tramandaí dando show tanto na defesa quanto no ataque, Dani e Flaviana abriram 40 a 0 na bola para fora de Kamila. Já no primeiro match point, as visitantes fecharam o jogo, aproveitando o smash na rede de Kamila. Final de partida! Vitória de Dani Girardi e Flaviana pelo placar de 6 a 2 e título da Feminina D para Tramandaí.

Feminina D: Vice-campeãs Pri Mesquita e Kamila, campeãs Flaviana e Dani Girardi e

3ª colocadas Fabi Moutinho e Tati.

Fotos: Lucas Rodrigues

