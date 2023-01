Osório recebeu 3ª Corrida Borússia Trail

OSÓRIO – Aproximadamente 100 atletas estiveram no domingo (15), participando da terceira edição da Corrida Borússia Trail. A competição foi realizada pela Biolchi Eventos e aconteceu no Morro da Borússia. Foram disputadas provas de cinco e 15 quilômetros, sendo premiados com troféus os cinco primeiros colocados de cada categoria e entregue medalhas de participação aos demais atletas que completassem a prova.

Na prova dos 15 quilômetros, o campeão Geral Masculino foi Caio Loureiro. O atleta terminou o percurso com o tempo de uma hora e 15 segundos. Em segundo lugar ficou Jefferson de Castro, com a marca de 1h 07min e 13seg. Já na terceira colocação ficou Valdir Jr, fazendo o tempo de 1h 09min e 24seg. Fecharam o pódio: o 4º Rodrigo Teixeira, com 1h 09min e 37seg e o 5º Fabiano Araújo, com 1h 10min e 41seg.

Legenda: Pódio dos 15 quilômetros Geral Feminino.

No Feminino Geral, o título ficou com Juliana Schmitt. A atleta terminou a prova com o tempo de 1h 15min e 13seg. Em segundo ficou Daniela Bolzan, com a marca de 1h 24min e 26seg. E na terceira posição ficou Rosemari do Nascimento, fazendo o tempo de 1h 26min e 50seg. Fecharam o pódio: em 4ª Charlene Rodrigues, com 1h 27min e 39seg e em 5ª Naira da Cunha, com 1h 28min e 47seg.

OUTROS RESULTADOS

Na prova dos cinco quilômetros, o grande campeão da Categoria Geral Masculina foi Leonel Cardoso. O atleta terminou a prova com o tempo de 18 minutos e 15 segundos. Em segundo ficou Luiz Meira, com a marca de 19min e 29seg. Na terceira posição ficou Thiago Lima. O corredor fechou a prova em 19min e 46seg. Completaram o pódio: o 4º colocado Wiliam de Oliveira, com 20min e 20seg e em 5º Márcio Modrak, com o tempo de 20min e 38seg.

No Feminino Geral, Quelen Silva ficou com o título ao terminar a prova em 27 minutos e 47 segundos. Em 2º lugar ficou Marlice Silva, com a marca de 28min e 10seg. Já na terceira colocação terminou Jaqueline Trescastro, fazendo a marca de 29min e 14seg. Fecharam o pódio: a 4ª colocada Maria Rejani Wolfalt, com a marca de 29min e 32seg e em 5º lugar Daniela Mesquita, com o tempo de 31min e 17seg.

FOTOS: Divulgação