Osório recebeu I Open Vila Beach Tennis

OSÓRIO – Mais de 130 atletas de Osório e outras cidades do Estado estiveram reunidos para a disputa do I Open Vila Beach Tennis. A competição organizada pela Federação Gaúcha de Tênis (FGT) ocorreu entre sexta (11) e domingo (13), marcando a inauguração do novo Vila Esportes, localizado às margens da RSC-101, em frente ao Parque Eólico.

Jogando em casa e com apoio da torcida, nossos atletas tiveram bons desempenhos em quadra, chegando a final em cinco das 12 categorias disputadas, conquistando três títulos. Dois deles ocorreram na sexta-feira. Em final caseira da Simples Feminina C, Ciba derrotou Gesica Baranoski por dois sets a zero.

No primeiro set, em um primeiro game equilibrado, Ciba fez 1 a 0 aproveitando o gancho para fora de Gesica. Na segunda parcial, em um novo 40×40, Ciba mandou um smash na paralela e Gesica devolveu para fora: 2 a 0. Os erros de Gesica seguiram no terceiro game, sendo a parcial definida no ataque dela na rede: 3×0. Sem muitas dificuldades, Ciba fechou o quarto game com um smash, fazendo 1 a 0 na partida.

Ciba seguiu melhor no segundo set, fazendo 1 a 0 na devolução do saque de Gesica. Soltando o braço no saque, Ciba aproveitou a devolução de Gesica para fora, para fazer 2 a 0. Em uma parcial mais equilibrada, Ciba fez 3 a 0 no smash para fora de Gesica. Mesmo com Ciba no saque, Gesica fez 30×40 no quarto game após bola para fora de Ciba. Na sequência, Ciba salvou o break point, no gancho para fora de Gésica. No No-Ad (ponto decisivo), Ciba fechou o jogo com uma bela largada, fazendo 4 a 0 no set, 2 a 0 na partida e confirmando o título da Simples Feminina B.

MISTA A

Ainda na sexta, Osório conquistou mais um título, desta vez da Mista A. Em nova final de duplas osorienses, Gustavo e Regina Formagio derrotaram Theo e Milena Bublitz pelo placar de dois sets a zero. A dupla começou melhor e venceu o primeiro set por 4 a 0. Em um primeiro game equilibrado, Gustavo fez 1 a 0 em um belo smash. Aproveitando os erros da dupla adversária Regina e Gustavo fizeram 2 a 0 em uma bela bola de Regina no fundo. Jogando muito no terceiro game, Gustavo e Regina chegaram ao terceiro ponto no lobe para fora de Theo. Já o quarto ponto veio após um game com muitos erros, definido no lobe para fora de Milena.

Gustavo e Regina seguiram melhores no início do segundo set, fazendo 1 a 0 na devolução na rede de Milena no saque de Regina. Na segunda parcial, Theo jogou muito e na devolução de Gustavo para fora, ele e Milena empataram o set em 1 a 1. Em um terceiro game equilibrado, a definição saiu no smash para fora de Milena: 2 a 1.

Na quarta parcial, Theo resolveu soltar o braço e no smash para fora de Regina, ele e Milena voltaram a empatar o set: 2 a 2. Em mais um game equilibrado, novamente um erro de Milena definiu a parcial, dessa vez no smash para fora: 3 a 2. Mas ela e Theo conseguiram buscar a igualdade. Perdendo de 30×40, Theo mandou um lobe e Gustavo não conseguiu alcançar: 40×40. No ponto decisivo, Theo acertou um belo smash, fazendo 3 a 3 e levando o set para o tie break.

Aproveitando os erros da dupla adversária, Gustavo e Regina abriram 2 a 0, nas devoluções na rede de Theo e Milena. Após levarem o empate, após dois erros de Gustavo (um na rede e um para fora), a dupla conseguiu abrir vantagem, fazendo 5 a 2 graças a dois smashs de Gustavo e uma largada de Regina.

Pressionados, Theo e Milena conseguiram a igualdade: primeiro Milena acertou uma bela bola na diagonal. Na sequência, Milena mandou outro ataque na diagonal, Regina tentou surpreender com uma largada, mas a bola acabou ficando na rede. Já no lance seguinte, Theo acertou um smash, fazendo o 5 a 5. No segundo saque de Theo, ele e Milena acabaram indo juntos para um ataque, Gustavo aproveitou e mandou um belo lobe no fundo da quadra para fazer 6 a 5. Com um match point, Regina foi para o saque e no smash de Milena para fora ela e Gustavo confirmaram a vitória por dois sets a zero e o título da Mista A.

Mista A: Campeões Gustavo e Regina e vice-campeões Milena e Theo.

FEMININA B

Após um sábado sem finais, as disputas por troféus seguiram no domingo. Na final da Feminina B, Ciba, jogando ao lado de Marcelie Barcelos (Santo Antônio da Patrulha), iria em busca do seu segundo título na competição. Para isso, ela teria que passar pela dupla de Imbé formada por Paula Machado e Fabinha Oliveira.

Após um primeiro game equilibrado, Fabinha fez 1 a 0 com um ace em um saque lobe. Na segunda parcial, após abrir 0x40 na devolução de Ciba para fora, a dupla de Imbé fez 2 a 0 no saque para fora de Ciba. Depois de um início mais devagar, Ciba entrou na partida e com um belo smash, ela e a parceira descontaram para 2 a 1. Na parcial seguinte, Ciba deixou tudo igual, acertando uma bola na diagonal: 2 a 2. Em um game com muitos erros, Paula e Fabinha voltaram à frente no smash de Paula: 3×2. Na sexta parcial, a dupla de Imbé conseguiu quebrar o serviço e fechar o primeiro set na devolução para fora de Marcelie: 4 a 2.

O segundo set começou com muitos erros, sendo o primeiro game definido no ataque para fora de Paula. Com Marcelie soltando o braço no saque, ela e Ciba abriram 40×0 em um ace, contando com ajuda da rede. Após levarem o 40 a 40, depois de três erros da dupla (smash para fora de Ciba, além de smash para fora e gancho na rede de Marcelie), as duas conseguiram fazer 2 a 0 na devolução na rede de Paula.

Com Ciba jogando muito, ela e Marcelie abriram 0x40 no terceiro game. No lance seguinte, Fabinha mandou a bola para fora, cedendo o 3 a 0. A dupla de Imbé chegou a descontar para 3 a 1, no lobe para fora de Ciba. Mas Ciba e Marcelie fizeram o 4 a 1, em mais um ataque para fora de Fabinha. Com o 1 a 1, a partida foi para o tie break (até 10 pontos ou dois de diferença).

Tie Break – Fabinha e Paula saíram fazendo 2 a 0, no saque na rede e no ataque para fora de Marcelie. Ciba e Marcelie buscaram o empate em 2 a 2, após devolução de Fabinha para fora e ataque de Paula na rede. Após os erros no início, as duplas começaram a acertar, seguindo na trocação de pontos até o 8 a 8, na devolução de Paula para fora. No segundo saque de Marcelie, a atleta de Santo Antônio acertou uma bola acelerada em cima de Paula, fazendo 9 a 8. Na jogada seguinte, a dupla de Imbé salvou o match point, no lobe de Fabinha. No segundo saque de Paula, Ciba mandou um smash e Paula não conseguiu defender: 10 a 9. Em mais um match point, Ciba e Marcelie viram o lobe de Paula ir para fora, confirmando a vitória da dupla no tie break por 11 a 9 e o título para elas da Feminina B.

Osoriense Ciba (direita) foi campeã da Feminina B

ao lado da parceira Marcelie de SAP.

FEMINA SUB-40

As osorienses Daiane Salgado e Dani Annes encaram na final a dupla formada por Débora Gudolle (Porto Alegre) e Rosele Coelho (São Leopoldo). As atletas da casa saíram perdendo, após Rosele fechar um belo rali com um smash na diagonal: 1 a 0. O empate saiu em um game marcado por muitos erros, o qual foi definido na bola para fora de Rosele.

Em uma parcial equilibrada, a dupla de Osório conseguiu a virada na largada de Dani: 2 a 1. No terceiro game, Dai e Dani fizeram 3 a 1 em nova largada, dessa vez de Dai. Entretanto, a dupla adversária foi buscar o empate: Primeiro Rosele acertou um gancho para fazer o 3 a 2. Já o empate saiu no smash na rede de Dai Salgado.

O tie break, que era para ir até sete pontos, parecia interminável e cheio de viradas. As osorienses fizeram 1 a 0 no smash de Dai. Débora acertou um ace: 1 a 1. No segundo saque da atleta de Poa, a dupla da casa fez 2 a 1 na devolução de Dani no fundo. As visitantes conseguiram a virada para 3 a 2 na largada na diagonal de Débora e na devolução na rede de Dani.

Aproveitando os erros das rivais, as atletas de Osório viraram o tie break para 5 a 4, no smash na diagonal de Dani. Após troca de pontos, Rosele e Débora voltaram à frente no marcador, graças ao smash de Dai Salgado para fora: 9 a 8. Na largada de Dai, ela e Dani empataram a disputa em 9 a 9. No segundo saque de Débora, ela e a parceira fizeram 10 a 9 e na sequência, após smash de Dai na rede, definiram o tie break em 11 a 9, fazendo 1 a 0 na partida.

Após o desgaste no primeiro set, Dai e Dani acabaram sentindo mais e logo no início do segundo set saíram tomando 2 a 0, no smash na rede de Dai Salgado e no smash na paralela de Débora. Na raça, as osorienses buscaram o empate. No terceiro game, em uma parcial equilibrada, Débora jogou o lobe para fora, cedendo o 2 a 1. Com Dani soltando o braço no saque, o empate saiu após devolução na rede de Rosele.

Em novo game equilibrado, Rosele fez 3 a 2 com um ace. Mesmo com Dai no saque, a dupla osoriense tomou 30×40 na sexta parcial, em um lance de desatenção que acabou na bola para fora de Dani. No primeiro match point, após boa troca de bolas, Dai Salgado mandou a bola fora cedendo o 4 a 1 e confirmando a vitória por dois sets a zero e o título da Feminina Sub-40 para Débora (Poa) e Rosele (São Léo).

Dai Salgado e Dani Annes foram vice-campeãs da Sub-40.

MISTA B

Na última final da competição, mais uma osoriense entrou em quadra em busca do troféu de campeã da categoria Mista B. Jogando ao lado do portoalegrense Lucas Constant, Luane Kloeckner encarou a dupla de Porto Alegre formada por Mártin e Kátia Haeberlin.

Lucas e Luane começaram melhores e abriram 2 a 0 no primeiro set. Após uma primeira parcial equilibrada, no No-Ad, Kátia jogou o lobe para fora, cedendo o 1 a 0. A dupla da capital seguiu errando muito no segundo game, na devolução de Kátia para fora, Lucas e Luane fizeram o segundo ponto.

A partir daí quem passou a errar foi Lucas e Luane, que viram a outra dupla virarem o set. Vencendo por 40×0, Mártin sacou e Luane devolveu para fora, cedendo o 2 a 1. O empate saiu na parcial seguinte. Com Kátia jogando muito, ela e Mártin venciam por 15×40, quando Luane mandou o saque na rede: 2 a 2. Já a virada, saiu em um game marcado por muitos erros: No ponto decisivo, Mártin mandou o smash e Luane devolveu para fora: 3 a 2. O sexto game foi de Mártin: O portoalegrense fechou a parcial com uma devolução na diagonal após ataque de Luane: 4 a 2 e vitória no primeiro set para a dupla da capital.

O segundo set começou com muitos erros. No No-Ad, Luane acertou o smash na rede, cedendo o 1 a 0 para a dupla adversária. Com Kátia e Mártin jogando muito, eles abriram 0x40 na segunda parcial, na devolução de Kátia na paralela. Na jogada seguinte, Luane mandou o lobe para fora, cedendo o 2 a 0.

E nada dava certo para Lucas e Luane. No terceiro game, em um bom rali, a bola de Lucas deslizou pela rede e não passou: 40×15. Depois de Lucas acertar um ataque na paralela, Mártin e Kátia fizeram 3 a 0, aproveitando o erro na devolução de Luane no saque de Mártin.

Em mais um game com muitos erros, Mártin e Kátia fizeram 30×40 no smash para fora de Luane. Lucas e Luane conseguiram salvar o primeiro match point, graças ao smash na rede de Kátia. Mas no ponto decisivo, após troca de bolas, Luane mandou o lobe para fora, cedendo o 4 a 0 e confirmando a vitória por dois sets a zero e o título da Mista B para a dupla de Porto Alegre.

Osoriense Luane foi vice-campeã da Mista B, jogando

ao lado do portoalegrense Lucas Constant.

OUTROS CAMPEÕES DO I OPEN VILA BEACH TENNIS CATEGORIAS CAMPEÕES PLACAR NA FINAL VICE-CAMPEÕES Simples – Masculina C Guilherme Paaz (Poa) 4 (7) / 4 X 3 (2) / 0 Fernando Spaniol (Poa) Duplas – Masculina A Alexandre Trarbach/Vitor Correa (Poa) 4 (7) / 4 (11) X 3 (2) / 3 (9) Guilherme Dutra (Canoas)/Marcello Rodrigues (Poa) Duplas – Masculina B Damien Bercht (Poa)/ Mateus Pereira (Imbé) 1 / 4 (7) / 10 X 4 / 3 (5) / 3 Raphael Perachi/Marcelo Tubino (Poa) Duplas – Masculina C Alexandre Aguilar (Canoas)/Lucas Maggioni (Poa) 4 / 4 (7) X 1/ 3 (3) Victor Borges/Daison Borges (Poa) Duplas – Feminina C Letícia Schafer/Nathy Rossales (Gravataí) 4_4 X 2_0 Andressa Aliardi (Tramandaí)/Camila Oliveira (Poa) Duplas – Feminina D Marcia Gonçalves/Deisi Assis (Poa) 4_4 X 1_1 Pamela Sitzke (Novo Hamburgo)/Samia Petry (Ivoti) Duplas – Mista C Fernando Spaniol(Poa)/Cilulia Freitas (Tramandaí) 4_2_13 X 1_4_11 Fabio Schafer/Letícia Schafer (Gravataí)

FOTOS: Lucas Rodrigues