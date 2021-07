O Litoral Norte vem registrando um aumento no número de casos de Coronavírus. Segundo a 18a Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), até o final desta segunda-feira (19), a região registrou aproximadamente 55,2 mil casos e mais de 1.350 óbitos por Covid-19. Nos últimos sete dias foram registrados 537 casos e 20 mortes por causa do novo coronavírus. Em julho já foram registrados 1.067 casos (média de 53,35 por dia) e 31 óbitos (média de 1,55 por dia).

Osório segue como a cidade com mais casos por Covid-19 na região. O município é o único a ultrapassar os 8,9 mil casos do novo coronavírus, o que equivale a 16,1% do total de casos confirmados no Litoral Norte. Em relação ao número de mortes, Osório está com 152 óbitos (duas mortes nos últimos sete dias) por causa da doença, o que equivale a 11,2% do total da região.

Segundo o Boletim divulgado pela prefeitura municipal de Osório no domingo (18), dos 22.768 testes realizados no município, 8.922 deram positivos, sendo 76 nos últimos sete dias. Dessas, 8.398 pessoas estão curadas (94,1%), 372 em isolamento domiciliar e 11 em tratamento hospitalar. Ainda segundo o Boletim, 13.690 testes realizados na cidade deram negativos e 156 aguardam resultado.

Treze dos 20 leitos de UTI do Hospital de Osório seguem ocupados, sendo quatro deles com pessoas de outros municípios, o que não contabiliza para os números de Osório. Nos leitos clínicos, três das cinco pessoas são moradoras de Osório. Ao todo, o Hospital São Vicente de Paulo está com 18 pessoas (12 de Osório e seis de outros municípios), sendo que 16 estão com o novo coronavírus e as outras duas com suspeita da doença.

NÚMEROS

Até o final de ontem (segunda-feira), foram registrados 55.164 casos do novo coronavírus no Litoral Norte. Desse total, 52.348 estão curadas da doença, o que equivale a 94,8% dos infectados na região. Aproximadamente 1,5 mil pessoas seguem com a doença ativa na região. O Litoral Norte já registra 1.356 óbitos por Covid-19. A taxa de letalidade da Covid-19 na região é de 2,4%, menor que a do Estado, que é de 2,6%.

Foto: Divulgação