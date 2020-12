O Litoral Norte segue registrando um aumento no número de casos de Coronavírus. Segundo a 18a Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), até o final desta quinta-feira (17), haviam sido registrados aproximadamente 19,7 mil casos de Covid-19 e mais de 330 óbitos. Em dezembro, já são mais de 4,3 mil novos casos (média de 239,5 por dia) e 61 mortes (média de mais de três por dia) na região por causa da doença. Apenas nos últimos sete dias foram registrados 1.718 casos e 31 óbitos em todo o Litoral Norte.

Osório segue como a cidade com mais casos por Covid-19 na região. A cidade contempla um quinto (20,4%) do total de casos confirmados e 13,3% do total de mortes por Covid no Litoral Norte. O município é o único da região a ultrapassar os quatro mil casos do novo coronavírus, até o momento. Segundo o Boletim divulgado pela prefeitura municipal na quarta-feira (16), dos 10.999 testes realizados no município, 4.028 deram positivos, sendo 185 nos últimos sete dias. Dessas, 3.765 pessoas estão curadas (93,4%), 213 em isolamento domiciliar, cinco em tratamento hospitalar no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), além de 45 pessoas (25 homens e 20 mulheres) que acabaram falecendo.

O óbito mais recente foi confirmado na noite de terça-feira (15). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, trata-se de um homem de 30 anos de idade. Ele estava internado no HSVP e sofria de outras cormobidades. Essa foi a pessoa mais nova a morrer em Osório por causa da doença, a quarta entre 30 e 39 anos de idade. A maioria dos óbitos ocorreu em pessoas acima de 80 anos de idade, com um total de 16 vítimas.

Ainda segundo o Boletim, 6.697 testes realizados na cidade deram negativos e outros 274 aguardam o resultado. Todos os 10 leitos de UTI do Hospital de Osório estão ocupados, sendo cincodesses com pessoas de outros municípios, o que não contabiliza para os números de Osório (veja os números da Covid-19 em cada município do Litoral Norte gaúcho no final da matéria).

VOLTA AO CARGO

Na segunda-feira (14), o prefeito de Torres, Carlos Souza, retornou ao cargo após 22 dias de licença médica para tratamento contra a Covid-19. Durante o tempo que ficou afastado, o vice-prefeito, Fábio Amoretti, cuidou das atividades do Executivo de Torres. Souza foi internado na UTI do Hospital da Unimed, em Criciúma (SC), no último dia 22 de novembro. Ele apresentava desconforto muscular e dificuldades para respirar.

Dois dias depois, após complicações e o diagnosticado com pneumonia, o prefeito de Torres precisou ser transferido para o Hospital da Santa Casa, em Porto Alegre. Não bastasse isso, no dia 27 de novembro, depois de dois testes negativos, o terceiro teste realizado por Carlos, deu positivo para Covid-19. No entanto, não se sabe se os testes anteriores acusavam falso negativo, ou se o vírus foi contraído após o período de internação em SC ou na capital gaúcha.

Ao retomar as atividades, Carlos Souza agradeceu todo o apoio do vice Amoretti, dos secretários e dos servidores pela atuação enquanto encontrava-se afastado. Manifestou-se grato a Deus pelo restabelecimento de sua saúde, e ainda agradeceu, de maneira geral, pelas muitas orações e gestos positivos pedindo pela sua recuperação.

NÚMEROS

Até o final de ontem (quinta-feira) foram registrados 19.650 casos de novo coronavírus no Litoral Norte. Desse total, 16.870 estão recuperados da doença, o que equivale a 85,8% dos infectados na região. Outras 2.443 pessoas seguem com a doença ativa. O número de mortes chegou a 337. A taxa de letalidade da Covid-19 no Litoral Norte segue em 1,7%, sendo menor que a do Estado, que é 2%. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Rio Grande do Sul tem aproximadamente 388,7 mil casos da doença, com aproximadamente 7,9 mil óbitos. Em relação aos recuperados, o número já chegou a mais de 364,5 mil pessoas, o que equivale a 94% do total de diagnosticados com o novo coronavírus em todo o Estado. Vale ressaltar que aproximadamente 16,3 mil pessoas ainda seguem em tratamento domiciliar ou em Hospitais, em todo o RS.