Os dados da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) seguem registrando queda no número de casos de Covid no Litoral Norte nas últimas semanas. Segundo a 18ª CRS, até o final de segunda-feira (29), a região registrou aproximadamente 62,7 mil casos e mais de 1,5 mil mortes por causa do novo coronavírus. Nos últimos sete dias foram registrados 224 casos e três mortes por causa da doença.

Osório segue como a cidade com mais casos por Covid-19 na região. O município é o único a ultrapassar os 10 mil casos do novo coronavírus, o que equivale a 16,1% do total de casos confirmados no Litoral Norte. Em relação ao número de mortes, Osório está com 179 óbitos (um nos últimos sete dias) por causa da doença, o que equivale a 11,8% do total da região. A morte mais recente foi confirmada na noite de sexta (26) e trata-se de um homem com 72 anos de idade (sem comorbidades).

Segundo o Boletim divulgado pela prefeitura municipal de Osório no domingo (28), dos 27.648 testes realizados no município, 10.116 deram positivos, sendo 35 nos últimos sete dias. Dessas, 9.617 pessoas estão curadas (95%), 316 em isolamento domiciliar e quatro em tratamento hospitalar. Ainda segundo o Boletim, 17.409 testes realizados na cidade deram negativos e 123 aguardam resultado.

Oito dos 30 leitos de UTI do Hospital de Osório seguem ocupados, sendo quatro deles com pessoas de outros municípios, o que não contabiliza para os números de Osório. Nos leitos clínicos, nenhuma das quatro pessoas são moradoras de Osório. Ao todo, o Hospital São Vicente de Paulo está com 12 pacientes (quatro de Osório e oito de outros municípios), sendo que 11 deles estão com o novo coronavírus e a outra pessoa, com suspeita da doença.

NÚMEROS

Até o final de ontem (segunda-feira), foram registrados 62.653 casos do novo coronavírus no Litoral Norte. Desse total, 60.182 estão curadas da doença, o que equivale a 96% dos infectados na região. O número de pessoas com a doença ativa na região caiu para 1.068. O Litoral Norte registra 1.503 óbitos por Covid-19. A taxa de letalidade da Covid-19 na região é de 2,3%, menor que a do Estado que segue em 2,4%.

Foto: Divulgação

