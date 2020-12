O Litoral Norte segue registrando um aumento no número de casos de Coronavírus. Segundo a 18a Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), até o final desta segunda-feira (21), haviam sido registrados aproximadamente 20,2 mil casos de Covid-19 e mais de 340 óbitos. Apenas em dezembro, já são mais de 4,8 mil novos casos, o que equivale a 23,7% do total de casos na região, além de outras 70 mortes por causa da doença.

Osório segue como a cidade com mais casos por Covid-19 na região. A cidade contempla aproximadamente um quinto (20,2%) do total de casos confirmados e 13,8% do total de mortes por Covid no Litoral Norte. O município é o único da região a ultrapassar os três mil casos do novo coronavírus, até o momento. Segundo o Boletim divulgado pela prefeitura municipal no domingo (20), dos 11.177 testes realizados no município, 4.097 deram positivos, sendo 176 nos últimos sete dias. Dessas, 3.851 pessoas estão curadas (aproximadamente 94%), 196 em isolamento domiciliar, três em tratamento hospitalar no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), além de 47 pessoas que acabaram falecendo.

Os óbitos mais recentes foram confirmados no final de semana. No último sábado (19), foi confirmada a morte de um homem de 75 anos de idade. No domingo (20), foi confirmado o óbito de um homem de 40 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o primeiro sofria de outras cormobidades, já o segundo não. As duas mortes ocorreram no HSVP. Ainda segundo o Boletim, 6.778 testes realizados na cidade deram negativos e outros 302 aguardam o resultado.

Todos os 10 leitos de UTI do Hospital de Osório estão ocupados, sendo oito desses com pessoas de outros municípios, o que não contabiliza para os números de Osório. Na última quinta-feira (17), durante uma live em uma rede social, o Dr. André Bendl e a enfermeira Daiani Nara Lessa, apresentaram os números detalhados da Covid-19 em Osório (veja os números no final da matéria).

NÚMEROS

A taxa de letalidade da Covid-19 no Litoral Norte segue em 1,7%, sendo menor que a do Estado, que é 2%. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Rio Grande do Sul tem aproximadamente 407,8 mil casos da doença, com aproximadamente 8,1 mil óbitos. Em relação aos recuperados, o número já chegou a mais de 381,4 mil pessoas, o que equivale a 93% do total de diagnosticados com o novo coronavírus em todo o Estado. Vale ressaltar que aproximadamente 18,3 mil pessoas ainda seguem em tratamento domiciliar ou em Hospitais, em todo o RS.

*DADOS DA COVID-19 EM OSÓRIO

*CONFIRMADOS – 3.983 (1.752 homens e 2.231 mulheres)

*Por idade

FAIXA ETÁRIA CASOS FAIXA ETÁRIA CASOS De 30 a 39 anos 744 De 5 a 9 anos 214 De 20 a 29 anos 695 De 10 a 14 anos 199 De 40 a 49 anos 646 De 1 a 4 anos 175 De 50 a 59 anos 536 De 70 a 79 anos 148 De 60 a 69 anos 321 De 80 a 99 anos 78 De 15 a 19 anos 240 Menor de um ano 32

*ÓBITOS – 45 (25 homens e 20 mulheres)

*Por idade

FAIXA ETÁRIA ÓBITOS FAIXA ETÁRIA ÓBITOS De 80 a 99 anos 16 De 50 a 59 anos 5 De 70 a 79 anos 9 De 40 a 49 anos 4 De 60 a 69 anos 7 De 30 a 39 anos 4

*Por bairro

BAIRRO ÓBITOS BAIRRO ÓBITOS Centro 13 Laranjeiras, Medianeira e Sulbrasileiro 3 Caravágio 6 Várzea do Padre 2 Albatroz e Glória 4 Aguapés/Arroio da Pedra; Atlântida Sul; Borússia/Baixada; Caiu do Céu; Capão da Areia; Parque Real; e Porto Lacustre 1

*Dados atualizados até o dia 16 de dezembro de 2020.