O Litoral Norte segue registrando um aumento no número de casos de Coronavírus. Segundo a 18a Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), até o final desta sexta-feira (11), a região registrou aproximadamente 52,7 mil casos e mais de 1.260 óbitos por Covid-19. Nas últimas 24 horas foram registrados 99 casos e duas mortes por causa do novo coronavírus. Em junho já foram registrados 883 casos (média de 73,5 por dia) e 18 óbitos por Covid na região (média de 1,5 por dia).

Osório segue como a cidade com mais casos por Covid-19 na região. O município é o único a ultrapassar os 8,4 mil casos do novo coronavírus, o que equivale a 16% do total de casos confirmados no Litoral Norte. Em relação ao número de mortes, Osório está com 145 óbitos por causa da doença, o que equivale a 11,4% do total da região. A morte mais recente foi confirma na noite de quinta-feira (10), e trata-se de uma mulher de 90 anos, a qual sofria de outras comorbidades.

Segundo o Boletim divulgado pela prefeitura municipal de Osório na quinta (10), dos 21.255 testes realizados no município, 8.480 deram positivos, sendo 20 nas últimas 24 horas. Dessas, 7.928 pessoas estão curadas (93,4%), 400 em isolamento domiciliar e sete em tratamento hospitalar. Ainda segundo o Boletim, 12.605 testes realizados na cidade deram negativos e 170 aguardam resultado.

Catorze dos 20 leitos de UTI do Hospital de Osório seguem ocupados, sendo cinco deles com pessoas de outros municípios, o que não contabiliza para os números de Osório. Nos leitos clínicos, sete das 11 pessoas são moradoras de Osório. Ao todo, o Hospital São Vicente de Paulo está com 25 pessoas (16 de Osório e nove de outros municípios), sendo que 13 estão com o novo coronavírus e as outras 12 com suspeita da doença.

NÚMEROS

Até o final de ontem (quinta-feira), foram registrados 52.677 casos do novo coronavírus no Litoral Norte. Desse total, 50.077 estão curadas da doença, o que equivale a 95% dos infectados na região. Aproximadamente 1,3 mil pessoas seguem com a doença ativa na região. O Litoral Norte já registra 1.263 óbitos por Covid-19. A taxa de letalidade da Covid-19 na região é de 2,3%, menor que a do Estado, que é de 2,6%.

Vacinação segue nesse sábado

Até agora foram vacinados no município 18.069 pessoas, sendo 7.486 com a segunda dose da vacina. No total foram aplicadas 25.555 doses das 27.786 recebidas até o momento. Ontem (sexta-feira) chegaram mais 1.624 doses de vacinas contra o novo coronavírus. Desse total, 1.030 são da Aztrazeneca e as outras 594 doses são da Pfizer. Vale destacar que está prevista a chegada na semana que vem de mais 2.135 de uma nova vacina, a Janssen.

Nesse sábado (12), inicia na cidade a vacinação para pessoas sem cormobidades com 55 anos de idade. A vacinação ocorre das 8h às 12h nos postos de saúde do Centro, Caravágio, Albatroz, Aguapés, Atlântida Sul, Glória, Laranjeiras e Primavera. Para se vacinar é necessário levar um documento de identidade com foto e um comprovante de residência. As pessoas com comorbidades e deficiência que não se vacinaram também podem ir a um dos postos para tomar a 1ª dose da vacina. Vale lembrar que esse grupo precisa levar um comprovante da comorbidade, como receita ou laudo médico.

A Secretaria Municipal de Saúde segue agendando a vacinação. O cadastro para agendar a vacina deve ser feito pelo site: (www.saude.osorio.rs.gov.br/covid). A Secretaria pede que todos façam o cadastro para agilizar o atendimento no momento da vacinação. Com a chegada de novas doses, novos grupos devem começar a ser vacinados a partir dos próximos dias. Vale ressaltar que a vacinação está sendo realizada de acordo com a quantidade de vacinas que chegam ao município, respeitando sempre os grupos prioritários.

Foto: Divulgação