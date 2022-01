A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou na quarta-feira (22), o primeiro óbito do ano por gripe Influenza do tipo A-H3N2. Trata-se de uma mulher de 67 anos, residente de São Francisco de Paula, cidade com mais casos registrados até agora (seis). Conforme a SES, a vítima não recebeu medicação antiviral e apresentava doenças crônicas. Ao todo, o Estado já identificou 24 casos, sendo oito hospitalizações, incluindo o óbito, entre eles (veja a lista dos municípios no final da matéria).

No Litoral Norte, o único caso registrado até o momento foi em Osório. Segundo a Secretaria de Saúde a pessoa infectada está em casa e sendo monitorada. Vale ressaltar que as medidas de prevenção são as mesmas das recomendadas ao coronavírus: uso de máscaras, distanciamento interpessoal, ventilação de ambientes e vacinação.

Todos eles foram identificados neste mês de dezembro, sendo os únicos confirmados no Estado este ano. Não houve ainda a detecção no RS de outras formas do vírus Influenza (A-H1N1 e B). Os exames foram realizados pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), por meio do Laboratório Central do Estado (Lacen). Não houve, por enquanto, resultado do sequenciamento genômico dessas amostras para identificar se a linhagem é a mesma já confirmada em surtos recentes registrados nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

Casos de Influenza A-H3N2 no RS em 2021 (até 22/12)

Cachoeirinha (um), Gramado (quatro), Harmonia (um), Montenegro (um), Osório (um), Pelotas (um), Porto Alegre (cinco), São Francisco de Paula (seis, com um óbito), Sapiranga (um) e Viamão (três).

Vacinação da gripe em 2021

A campanha de vacinação contra a gripe neste ano, ocorrida concomitante a da covid-19, não atingiu a meta de cobertura em os grupos prioritários. Apenas 79% das pessoas consideradas de risco (como idosos, pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e crianças) foram vacinadas. A vacinação segue disponível nos municípios que ainda possuem doses em estoque e aquelas cidades que não tenham mais doses podem solicitar novos lotes ao Estado. Todas pessoas acima dos seis meses de idade podem fazer a vacina.

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some