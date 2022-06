Osório sofre redução no valor dos royalties

OSÓRIO – Pelo terceiro mês consecutivo o município recebeu somente metade dos royalties da Petrobrás. Uma das principais fontes de recurso da cidade, desde abril os royalties do petróleo não estão sendo distribuído na sua totalidade. Por decisão judicial, o município de Xangri-lá vem recebendo o valor.

Segundo o Executivo osoriense, o advogado do município está buscando trazer o processo de Brasília (DF) para o Rio de Janeiro (RJ), onde é o fórum da discussão: “Nada contra o município de Xangri-lá, meu amigo Celsinho (Celso Barbosa, prefeito de Cidreira), mas por uma decisão de um juiz por desconhecimento entende que Xangri-lá faz parte do desembarque do petróleo, quando os três municípios que fazem parte disso é Tramandaí, Imbé e Osório”, declarou o Prefeito Roger Caputi. Ele teme que sejam necessários alguns cortes na prefeitura visto esta situação, ainda mais somadas a perda de receita do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do combustível.

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some