Os municípios do Litoral Norte voltaram a registrar casos de Covid-19. Segundo a 18a Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), até o final da tarde desta segunda-feira (3), o número de pessoas com Covid-19 chegou a 2.709 e 68 óbitos, nos 23 municípios da região. Apenas entre a noite de quinta-feira (30/07) e o final da tarde de ontem (segunda-feira), foram registrados 256 novos casos e outras seis mortes por causa do novo coronavírus.

A predominância segue em Osório, que contempla aproximadamente um quinto (19,8%) do total de casos. A cidade é a única do Litoral a ultrapassar os 500 casos do novo coronavírus, até o momento. Parte superior do formulárioParte inferior do formulário Segundo o Boletim divulgado pela prefeitura municipal, no final desta segunda, dos 2.730 testes realizados no município, 549 deram positivos. Desses, 460 pessoas estão curadas (83,7%), 67 em isolamento domiciliar, sete estão na Unidade de Internação do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), quatro na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), sendo uma no HSVP e outras três em hospitais de outros municípios, além de 11 que acabaram falecendo. Os óbitos mais recentes foram confirmados no domingo (2) e na segunda-feira (3). Trata-se de dois homens de 67 e 87 anos de idade, respectivamente, que sofriam de outras doenças.

Ainda segundo o Boletim, outros 2.143 testes na cidade deram negativos e 38 seguem aguardando resultando. Além disso, uma pessoa está internada na UTI do HSVP e três na Unidade de Internação com o novo coronavírus. Esses quatro pacientes não são residentes de Osório e, portanto, não contabilizam para os dados do município. Até o momento, dois dos 10 leitos de UTI do HSVP estão ocupados. Vale ressaltar que por falta de medicamentos, a UTI do Hospital de Osório não está com todos os leitos disponíveis.

LITORAL NORTE

Dos 2.709 diagnosticados com Covid-19 na região, 1.972 pessoas estão curadas da doença, o que equivale a 72,7% dos diagnosticados com o novo coronavírus na região. Além dessas, 669 seguem em tratamento domiciliar ou em hospitais. Até à tarde de ontem (segunda-feira), 68 pessoas haviam falecido por causa do novo coronavírus. Além de Osório, outras quatro cidades confirmaram novas mortes por causa do novo coronavírus. São elas: Capão da Canoa, Dom Pedro de Alcântara, Imbé e Tramandaí.

NOVOS ÓBITOS

Na noite de quinta-feira (30/07) a prefeitura de Tramandaí confirmou o sétimo óbito por Covid-19 no município. Trata-se de um homem de 56 anos de idade que estava internado no Hospital de Tramandaí desde o último dia 23 de julho. Os outros óbitos foram registrados na noite de da última sexta (31/07).

Em Capão da Canoa, um homem de 91 anos acabou falecendo. Essa foi a nona vítima na cidade por causa da doença. Em Imbé, a vítima foi um homem de 62 anos de idade. Segundo a prefeitura local, o paciente sofria de pressão alta e problemas cardíacos. Essa é a sétima morte por Covid-19 na cidade. Já em Dom Pedro de Alcântara houve o primeiro óbito pela doença. Trata-se de uma paciente que estava internada em um Hospital de Porto Alegre. A idade da pessoa não foi divulgada. Com isso, 17 dos 23 municípios da região, registraram ao menos uma morte por causa do Coronavírus.

SITUAÇÃO ATUAL

As 68 vítimas da Covid-19 na região tinham entre 23 e 103 anos e sofriam de outras comorbidades como diabetes, hipertensão (pressão alta), problemas cardíacos e respiratórios. A taxa de letalidade da Covid-19 no Litoral Norte é de 2,5%, sendo menor que a do Estado, que é 2,8%. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Rio Grande do Sul já tem aproximadamente 71,1 mil casos da doença, com 1.974 óbitos. Em relação aos recuperados, o número já chegou a aproximadamente 62,5 mil pessoas, o que equivale a 88% do total de diagnosticados com o novo coronavírus em todo o Estado.

A seguir veja como está a situação do novo coronavírus em cada município da região:

COVID-19 NO LITORAL NORTE

DADOS DA COVID-19 EM OSÓRIO

CONFIRMADOS* – 468 (205 Homens e 263 mulheres)

Por idade*

FAIXA ETÁRIA CASOS FAIXA ETÁRIA CASOS Menor de um ano 1 De 30 a 39 anos 96 De 1 a 4 anos 19 De 40 a 49 anos 91 De 5 a 9 anos 27 De 50 a 59 anos 62 De 10 a 14 anos 18 De 60 a 69 anos 41 De 15 a 19 anos 20 De 70 a 79 anos 15 De 20 a 29 anos 73 Acima de 79 anos 5

Por bairro*

BAIRRO CASOS BAIRRO CASOS Centro 69 Costa Verde 12 Caravágio 53 Aguapés e Farroupilha 11 Medianeira 45 Pitangas 10 Albatroz 44 Atlântida Sul, Palmital, Panorâmico e Parque Real 5 Glória 41 Várzea do Padre 4 Sul Brasileiro 33 Livramento, Parque do Sol, Popular, Santa Luzia, Serramar e Vila da Serra 3 Borússia, Caiu do Céu e Laranjeiras 23 Capão da Areia e Emboaba 2 Porto Lacustre 22 Arroio Grande e Encosta da Serra 1

ÓBITOS – 9 (cinco homens e quatro mulheres)

Por idade

FAIXA ETÁRIA ÓBITOS FAIXA ETÁRIA ÓBITOS De 40 a 49 anos 2 De 70 a 79 anos 2 De 50 a 59 anos 2 Acima de 80 anos 1 De 60 a 69 anos 2 TOTAL 9

Por bairro

FAIXA ETÁRIA ÓBITOS FAIXA ETÁRIA ÓBITOS Caravágio 4 Centro 1 Albatroz 1 Medianeira 1 Atlântida Sul 1 Porto Lacustre 1

*Dados atualizados até o dia 24 de julho de 2020.