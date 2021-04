Desde o início da pandemia, em março de 2020, diversos eventos e campeonatos esportivos precisaram ser adiados ou cancelados. Mais de um ano depois, algumas modalidades ainda sofrem para voltarem a normalidade, como é o caso do Enduro de Regularidade.

Para quem não sabe, o Enduro é um tipo de modalidade do Motociclismo, a qual pode ser praticada em trilhas, estradas, terrenos, etc. Essa é uma competição que deve haver muita resistência, mas o mais importante é a regularidade, como o próprio diz. Nessa categoria, os pilotos devem ter muita habilidade, e suas motos um bom desempenho.

O Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade de 2021 iniciou no final de janeiro com a primeira etapa sendo realizada entre os estados nordestinos do Piauí e do Ceará. Após isso, a pandemia se agravou e a competição acabou precisando ser paralisada. Nessa semana, a Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) divulgou o novo calendário do Campeonato.

O retorno está marcado para junho, com a segunda etapa sendo realizada em Feira de Santana (BA), entre os dias 5 e 06/06. Também estão previstas etapas para os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Ao todo, vão ser realizadas seis etapas, antes da grande final, marcada para 11 e 12 de dezembro, em São Bento do Sapucaí (SP). Porém, antes disso, o Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade vai passar por Osório. Essa, que vai ser a sexta e última etapa antes da final, está marcada para os dias 13 e 14 de novembro e vai fazer parte do ‘Pampas Off-Road’.

Foto: Gustavo Narciso