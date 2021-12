Foto: Felipe Dalla Valle

O governo do Estado divulgou na manhã de quarta-feira (8), no Palácio Piratini, em Porto Alegre, os municípios contemplados na primeira etapa do projeto Pavimenta. O governador Eduardo Leite anunciou o aporte de R$ 177,8 milhões para essa primeira etapa, mediante contrapartidas das prefeituras. Ao todo, 175 cidades serão beneficiadas com a ampliação e melhoria da infraestrutura rodoviária.

Serão R$ 90,3 milhões para 128 municípios da Faixa 1; R$ 62,8 milhões para municípios da Faixa 2; e mais de R$ 24 milhões para contemplar 100% dos municípios da Faixa 3. No Litoral Norte, quatro cidades serão contempladas: Arroio do Sal e Caraá na Faixa 1 e Osório e Torres na Faixa 2.

Além dos recursos aportados, o governo do Estado, por meio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e do Badesul, vai disponibilizar R$ 110 milhões em linhas de financiamento para os municípios utilizarem na contrapartida ou na ampliação das obras.

O Pavimenta beneficiará projetos de infraestrutura rodoviária incluindo obras de pavimentação (asfalto ou bloco de concreto), terraplanagem, drenagem e micro drenagem (meios-fios, bocas-de-lobo e redes), sinalização e acessibilidade. O objetivo é promover o fomento à cultura e ao turismo, acesso a bens, serviços e equipamentos públicos e aprimorar as condições para escoamento da produção, melhorando por consequência a qualidade de vida de todos os cidadãos.

OSÓRIO – O município foi contemplado pelo Governo do Estado com o projeto de pavimentação de um quilômetro na via lateral da Estrada do Mar, na localidade da Várzea do Padre. Ao todo, o governo vai repassar o valor de R$ 940.509,58 (novecentos e quarenta mil quinhentos e nove reais e cinquenta e oito centavos) para a realização da obra. Em contrapartida o município investirá R$ 235.127,40 (duzentos e trinta e cinco mil cento e vinte sete reais e quarenta centavos), totalizando mais de R$ 1,171 milhão. A assinatura do convênio para o repasse de recursos está prevista para a próxima quarta-feira (15).

Dinheiro vai ser utilizado para o asfaltamento da lateral da Estrada do Mar, na Várzea do Padre.

