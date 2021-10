Dando continuidade a programação do Outubro Rosa na cidade, foi realizada no início da noite de quinta-feira (7), uma live com o tema: ‘Se Amar é o Melhor Cuidado’. O evento contou com a participação da mastologista Talita Cerutti e da enfermeira do Centro de Apoio ao Paciente Oncológico (CAPO), Amanda Maciel; sendo comando pela enfermeira da Saúde da Mulher, Charlene Pires.

A enfermeira Charlene começou trazendo alguns dados sobre o câncer de mama. Segundo ela, essa é a doença que mais causa a morte de mulheres no mundo, sendo o mais letal entre todos os cânceres. Conforme o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a cada 100 mulheres, 24 desenvolvem a doença, dado que vem aumentando ano a ano.

Charlene aproveitou para ressaltar a importância de a mulher sempre ser cuidar e realizar os exames preventivos, não apenas no Outubro Rosa. “Não é só a mamografia, o exame, o autocuidado. Isso têm que ser todo o dia, o saber se amar. Todos nós corremos o risco de ter câncer. O que precisamos fazer é não desenvolver essas células”, declarou a enfermeira. Ela ainda complementou dizendo que as mulheres devem cuidar da saúde e evitar o stress e outros fatores que podem encarretar na doença.

Para a mastologista Talita Cerutti, é fundamental para a mulher os cuidados e a prevenção. “O quanto antes melhor. Uma coisa importante para a pessoa que não teve câncer e não quer ter, assim para quem já teve e não quer que a doença volte, é o exercício físico”, afirmou. Além dos exercícios, Talita citou outros pontos importantes para o cuidado da mulher como: a boa alimentação, evitando o consumo de carne vermelha e menos alimentos industrializados e com agrotóxicos, assim como a redução no consumo de bebida alcoólica.

Segundo Talita, o não cuidado com a alimentação pode gerar obesidade e até diabete, o que pode culminar futuramente em câncer. Para ela, quanto mais avançada a idade da mulher, mais difícil para conseguir reverter o peso, principalmente no período pós-menopausa. A mastologista destaca que toda mulher a partir dos 40 anos de idade deve fazer a mamografia, visto que o exame é o qual pode indicar a doença em seu estado mais precoce. “Muitas preferem a eco (grafia) por causar menos dor, porém é o exame de mamografia que faz o rastreamento mais aprofundado. A ecografia pode ser feita como um complemento”, explicou Talita Cerutti.

Conforme a mastologista, no Brasil, 40% das mulheres com câncer de mama têm entre 40 e 50 anos, por isso a importância do exame para essa faixa etária. Porém, a doença pode aparecer antes: “Quando tem alteração palpável com menos de 40 anos, tem que procurar o médico e realizar o diagnóstico. Quanto antes descobrir (a doença) é melhor para tratar”, reiterou Talita. Ao encontro das palavras da mastologista Cerutti, a enfermeira Amanda Maciel complementou: “A mulher precisa se amar em primeiro lugar. É no toque que se percebe os primeiros sinais. Eu me amo, eu me toco”, exclamou.

Na parte final da live a enfermeira Charlene aproveitou para lembrar que os cuidados do câncer de mama também são válidos para os homens, os quais podem desenvolver a doença, mas de forma mais rara. Os casos costumam acontecer em pessoas idosas, mas não está descartado em outras idades. Eles estão relacionados a questão da obesidade, causando um desequilíbrio de hormônios. Segundo a enfermeira, isso produz “mais hormônio feminino no homem, ocasionando o desenvolvimento de glândulas mamárias”. Por tanto, é recomendável que o homem também faça o exame palpável e se for encontrado algo, procure o médico.

Antes de encerrar, a enfermeira Amanda ressaltou o trabalho do Centro de Atendimento ao Paciente Oncológico (CAPO) da cidade no atendimento de pacientes com câncer e seus familiares. O CAPO possui atendimento de enfermagem, nutricional, psicológico e fisioterapeuta. Ela ainda lembrou que o Centro está realizando atividades gratuitas para toda a população. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (51) 3601-3388.

PROGRAMAÇÃO – Nessa semana, seguem as atividades do Outubro Rosa na cidade. Na quarta-feira (13), pela manhã, tem coleta de preventivos. A Unidade Móvel vai estar na Localidade da Baixada. Já na quarta a tarde tem agenda de Barras de Access e Práticas Integrativas Complementares (PICs) no Posto Central. As atividades ocorrem das 13h às 17h.

Já no sábado (16), ocorre o Dia D de Campanha de Vacinação. Nesse dia vão estar sendo realizados testes preventivos e atualização do Calendário de Vacinação. Além disso, os servidores vão realizar orientação nutricional, atendimento odontológico, além de atividades desenvolvidas pela equipe do Pró Mamá. As ações vão ser realizadas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Estratégias de Saúde da Família (ESFs) do município, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A Programação do Outubro Rosa em Osório vai até o final desse mês com muitas atividades. Para mais informações e ver o cronograma completo acesse as redes sociais da prefeitura no Facebook (www.facebook.com/PrefeituraDeOsorio) e no Instagram (www.instagram.com/prefeituradeosorio).

Foto: Divulgação

