Padre Hilário completará 30 anos de sacerdócio

OSÓRIO – No próximo domingo (18), será celebrada na Catedral Nossa Senhora da Conceição uma missa de ação de graças em comemoração aos 30 anos de sacerdócio do Padre Hilário Sozo. A celebração acontecerá na Igreja da Matriz, no Centro da cidade, com início marcado para às 10h.

Natural de Marau, no Norte do Estado, Hilário é o nono de 12 filhos do casal de agricultores Ângelo e Angelina Confortin Sozo (in memorian). De família tradicional e italiana, ele foi criado no meio religioso, sempre participando aos domingos do culto ou da missa na comunidade de São Francisco. Quando menino, trabalhava na agricultura, ajudando aos pais e, ao mesmo tempo, estudava em uma escola na Zona Rural de Marau. Após cursar a quinta série, Sozo pediu para seus pais para ir à cidade estudar. Além de estudar à noite, trabalhava em um açougue durante o dia, juntamente com a irmã Marilene e, aos finais de semana, participava das missas e também do grupo de Treinamento de Liderança Cristã (TLC), ajudando mais tarde, a fundar na comunidade a primeira Conferência Vicentina. Além disso, também participou da Juventude Franciscana (Jufra) e do grupo Emaus.

Após terminar os estudos, Hilário prestou vestibular na Universidade de Passo Fundo (UPF), cursando o curso de Comércio e Administração. Durante a trajetória acadêmica ele liderou o Movimento Marauense Estudantil (UME), além de participar ativamente da reformulação da Associação dos Universitários Marauenses (Assuma) e trabalhar no Sindicato dos Trabalhadores Rurais na formação de lideranças rurais. Em meio a tantas atividades, sua liderança junto a conselhos e associações nunca fora separada da fé e dos bons costumes. Incentivado pelo Frei Luiz Turra – que já o chamava de Frei – foi sentindo aos poucos o chamado de Deus e ingressou no Convento São Boaventura dos Freis Capuchinhos, em Marau, no ano de 1984, iniciando seus estudos de Filosofia, também na UPF.

Em 1987 mudou-se para Porto Alegre e começou o estudo de Teologia. Após três anos na Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana (Estef), incardinou-se na Arquidiocese. Em 1991, fez o estágio pastoral na Paróquia São Luís de Porto Alegre. Em 1992, ingressou no Seminário Maior de Viamão e recebeu as ordens do Diaconato no dia 11 de setembro na Igreja São Luiz. Concluindo seus estudos no dia 19 de dezembro do corrente ano, foi ordenado presbítero, na igreja Cristo Redentor de Marau, pela imposição das mãos e oração consecratória do Arcebispo de Porto Alegre, Dom Altamiro Rossatto (in memorian).

30 ANOS DE SACERDÓCIO

Desde 1992, quando iniciou na vida sacerdotal, o padre Hilário Sozo dedica sua vida a levar os ensinamentos do evangelho para as pessoas. Nesse período, ele já passou por diversas paróquias: de 92 a 93 exerceu as funções de vigário na Paróquia Santo Antônio, em Santo Antônio da Patrulha (SAP), e atendeu a Paróquia São Cristóvão do Caraá. Em 1995 foi nomeado para iniciar a Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Guajuviras, localizada em Canoas, na região Metropolitana.

De 1997 a 2002 exerceu seu ministério como pároco novamente na Paróquia Santo Antônio, em SAP. Com a criação da Diocese de Osório, em 10 de novembro de 1999, passou a pertencer ao clero desta Diocese. Em 2003 foi nomeado pároco da Paróquia São Domingos de Torres. Em 2007 foi nomeado pároco da Paróquia São Cristóvão, no Caraá. E no dia 14 de dezembro de 2008 assumiu como pároco na Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Catedral da Diocese de Osório, onde permanece até hoje.

Com o lema sacerdotal, “Ide e fazei meus todos os povos” (Mt 28,19a), Pe. Hilário procura viver e alimentar a sua missão sacerdotal. “Assim como para os discípulos de Jesus, foi um desafio para mim. Todos os dias conto com a graça de Deus. Ele continua me lapidando e apontando o caminho de ser sinal no meio do povo”, reconhece o pároco. “Sempre desempenhei meu ministério com alegria, responsabilidade e enculturação. Não consigo trabalhar sem ter um grupo de leigos que possam me ajudar a administrar econômica e espiritualmente a Paróquia. Procuro sempre estar em comunhão com a diocese na pessoa do Bispo e da igreja Universal com o Papa Francisco. Acredito que a Igreja está desempenhando seu papel na missão de evangelizar. Cristo é nosso modelo, sem ele não somos Igreja. Agradeço de coração tantas pessoas que estão sempre comigo na caminhada, as orações e o incentivo. Rogo a Deus e Nossa Senhora a benção a todos”, declarou o padre Hilário.

