A Caixa Econômica Federal segue realizando o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial 2021. Nesta quinta-feira (20), foi realizado o depósito para os beneficiários nascidos em abril. Hoje (sexta-feira), ocorre o depósito para os nascidos em maio. Amanhã (sábado), quem recebe o auxílio são os nascidos no mês de junho. Já no domingo (23), o benefício vai ser depositado para as pessoas nascidas em julho.

Vale ressaltar que esses grupos só podem sacar o valor do benefício a partir de junho (veja o calendário completo do pagamento da 2ª parcela do auxílio emergencial no final da matéria). Enquanto isso, o beneficiário pode utilizar o dinheiro para pagamentos de conta online, transferências, recargas de celular, entre outros serviços; tudo por meio do aplicativo Caixa Tem.

Os beneficiários do Bolsa Família também já começaram receber a segunda parcela do auxílio. Na quinta (20), o pagamento foi para as pessoas com o final do Número de Identificação Social (NIS) 3. Nessa sexta-feira (21), o depósito é para quem têm o NIS final 4. Já na próxima segunda (24), quem recebe são as pessoas com NIS final 5. É válido destacar que os beneficiários do Bolsa Família já podem realizar o saque do dinheiro na mesma data do depósito.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL (2a parcela)

NASCIDOS EM DEPÓSITO SAQUE Janeiro 16/5 31/5 Fevereiro 18/5 1/6 Março 19/5 2/6 Abril 20/5 4/6 Maio 21/5 8/6 Junho 22/5 9/6 Julho 23/5 10/6 Agosto 25/5 11/6 Setembro 26/5 14/6 Outubro 27/5 15/6 Novembro 28/5 16/6 Dezembro 30/5 17/6 AUXÍLIO EMERGENCIAL

FINAL DO NIS DEPÓSITO/SAQUE 1 18/5 2 19/5 3 20/5 4 21/5 5 24/5 6 25/5 7 26/5 8 27/5 9 28/5 0 31/5 BOLSA FAMÍLIA

