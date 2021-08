Milhares de pessoas que possuíam dívidas já foram ajudadas pelo Refim. Em período de pandemia causada pelo novo coronavírus, o Executivo local resolveu aderir ao programa e vai auxiliar os osorienses que possuem dívidas com a prefeitura para conseguirem quitar todos os débitos em aberto, incluindo multas e juros.

Mas a final o que é o Refim? Ele é um programa de regularização fiscal que abrange a negociação de dívidas, permitindo que o contribuinte reduza seus débitos em até 100% de multas e juros. Vale ressaltar que o Refim vale tanto para pessoa física quanto empresa.

Quem tem direito? Todos os contribuintes que possuem débitos inscritos na dívida ativa do município vão ser beneficiados pelo programa.

O programa teve início no município no dia cinco de abril e segue até 29 de outubro. Até lá, quem quiser quitar suas dívidas pode pagar o valor em parcela única. As guias de negociação podem ser retiradas na prefeitura, na Avenida Jorge Dariva, 1.251, Centro, no setor de arrecadação, ou por meio do Whatsapp, no telefone (51) 99715-6671.

Quem realizou o pagamento até o dia 30 de junho, teve 100% de desconto na multa de mora e nos jutos. Vale ressaltar que, as pessoas que realizarem o pagamento até a próxima segunda-feira (30), ganham 80% de desconto. A seguir veja o cronograma de pagamento do Refim na cidade:

DESCONTO INÍCIO VENCIMENTO 80% 2/8 30/8 70% 1/9 30/9 60% 1/10 29/10