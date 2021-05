O presidente Jair Bolsonaro assinou na terça-feira (4), um decreto antecipando o pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2021. A medida foi tomada para estimular uma retomada mais rápida da economia.

Vale ressaltar que a medida não tem impacto orçamentário, já que haverá somente a antecipação do pagamento do benefício, sem acréscimo na despesa prevista para o ano. A expectativa é que seja injetada antecipadamente R$ 52,7 bilhões na economia do país, favorecendo o processo de recuperação após o impacto causado pela pandemia.

Assim como em 2020, o valor será pago em duas vezes. A primeira metade entra na competência maio, com pagamento da primeira parcela de 25 de maio a 08/06. A segunda metade do 13º ficará para junho, com pagamento de 24 de junho a 07/07. As datas variam de acordo com o valor da aposentadoria, pensão ou auxílio e o número final do benefício, sem considerar o dígito. Já o crédito ocorre, entre os meses de agosto e novembro (veja calendário completo no final da matéria).

QUEM TEM DIREITO

Tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Na hipótese de cessação programada do benefício, prevista antes de 31 de dezembro de 2021, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário. Aqueles que recebem benefícios assistenciais (Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social – BPC/LOAS e Renda Mensal Vitalícia – RMV) não têm direito ao 13º salário.

Número final Pagamento 1 25/5 2 26/5 3 27/5 4 28/5 5 31/5 6 1/6 7 2/6 8 4/6 9 7/6 0 8/6 ATÉ UM SALÁRIO MÍNIMO

Número final Pagamento 1 e 6 1/6 2 e 7 2/6 3 e 8 4/6 4 e 9 7/6 5 e 0 8/6 MAIS DE UM SALÁRIO MÍNIMO

Foto: Divulgação