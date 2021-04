Nessa semana a Caixa segue o pagamento do auxílio emergencial 2021. Nessa terça-feira-feira (27), ocorre o depósito do auxílio dos nascidos em outubro. Amanhã (quarta-feira) ocorre o pagamento dos nascidos em novembro. Já na quinta-feira (29), é a vez dos nascidos em dezembro receberem a primeira parcela do auxílio emergencial. Vale ressaltar que o saque para esses grupos só podem ser realizados nos dias 13, 14 e 17 de maio, respectivamente.

Inicialmente o benefício está sendo depositado nas contas poupança digitais dos trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), onde pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Para os beneficiários do Bolsa Família, o pagamento segue hoje (terça-feira) para aqueles com o final do Número de Identificação Social (NIS) 7. O pagamento segue na quarta (28), para os beneficiários com NIS final 8.

O depósito e saque ocorrem de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS), e segue até o dia 30 desse mês (veja o calendário completo do pagamento da primeira parcela no final da matéria). Os inscritos no programa social podem sacar diretamente o dinheiro em qualquer unidade da Caixa, lotéricas ou pontos do Caixa Aqui.

AUXÍLIO 2021

Ao todo vão ser quatro parcelas pagas entre abril e junho. O valor varia entre 150 e 375 reais. Mães solteiras que sustentam a família recebem R$ 375,00. Pessoas que moram sozinhas recebem 150 reais. E os demais beneficiários recebem R$ 250,00. Para saber se você está incluso na lista de beneficiários acesse os sites do Dataprev (www.consultaauxilio.cidadania.gov.br) ou da Caixa (www.auxilio.caixa.gov.br), ou ligue para o número 111.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL (1a parcela)

NASCIMENTO DEPÓSITO SAQUE Janeiro 6/4 30/4 Fevereiro 9/4 3/5 Março 11/4 4/5 Abril 13/4 5/5 Maio 15/4 6/5 Junho 18/4 7/5 Julho 20/4 10/5 Agosto 22/4 11/5 Setembro 25/4 12/5 Outubro 27/4 13/5 Novembro 28/4 14/5 Dezembro 29/4 17/5 AUXILÍO EMERGENCIAL

FINAL DO NIS CRÉDITO 7 27/4 8 28/4 9 29/4 0 30/4 BOLSA FAMÍLIA

