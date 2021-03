Está liberado o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2021. A prefeitura informou que os carnês de pagamento já estão disponíveis para retirada na sede da Secretaria de Finanças e também podem ser baixados, por meio do site da prefeitura (www.osorio.atende.net).

Segundo o Decreto Municipal no 004/2021, o pagamento da parcela única do IPTU 2021 vence no dia 15 de março, assim como o pagamento da primeira parcela para que optar por pagar de maneira parcelada (em até 10 vezes).Vale lembrar que aqueles que fizerem o pagamento único, recebem 10% de desconto do valor total.

TAXA DE LIXO

O pagamento da taxa da Coleta de Lixo também pode ser realizada em parcela única. O vencimento ocorre também no dia 15/03 assim como o vencimento da parcela, para aqueles que decidirem por pagar em cinco vezes. As demais parcelas vencem nas seguintes datas: 2ª parcela – 14/05; 3ª parcela – 15/07; 4ª parcela – 15/09; 5ª parcela – 16/11.

Veja a seguir o calendário completo do pagamento do IPTU para 2021:

PAGAMENTO IPTU 2021

Parcela única: 15/03 (10% de desconto)

Parcelado (em até 10 vezes)

PARCELA PAGAMENTO PARCELA PAGAMENTO 1ª parcela 15/03 6ª parcela 13/08 2ª parcela 15/04 7ª parcela 15/09 3ª parcela 14/05 8ª parcela 15/10 4ª parcela 15/06 9ª parcela 16/11 5ª parcela 15/07 10ª parcela 15/12

IPTU

O IPTU é um imposto municipal aplicado sobre imóveis. Quem tem qualquer tipo de propriedade construída ou não dentro da cidade pode ser cobrado pela prefeitura. O valor arrecadado pelo IPTU é encaminhado para os cofres públicos, e serve para pagar uma infinidade de contas que a administração municipal tem que honrar, como contratos de prestação de serviços e pagamento de salários de servidores municipais. O IPTU é pago anualmente.

O cálculo do valor a ser cobrado pelos imóveis se baseia no valor venal de propriedade que pode ser definido através de três aspectos: Tamanho do terreno, localização e área construída. Esse é o preço que a própria prefeitura estabelece para a propriedade; mas não confunda o valor venal com o valor de venda aplicado pelo mercado de imóveis. Geralmente, o primeiro valor é mais baixo do que o utilizado na compra e venda imobiliária.

Normalmente o IPTU representa entre 10 e 20% da arrecadação total dos municípios, representando importante fator de receitas. Praticamente todas as prefeituras oferecem desconto entre os meses de janeiro e fevereiro para o pagamento em cota única e estes descontos variam de 5 a 20%, conforme o município. Esta cota única representa importante fatia do total da arrecadação do imposto e um bom incremento na receita no início do ano.