Iniciou nesta terça-feira (8), o pagamento dos Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) 2022. O abono é pago a trabalhadores formais que recebem até dois salários mínimos (R$ 2.424). O valor do benefício varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados com carteira assinada no ano anterior.

Com o aumento do piso que passou a valer no começo deste ano, a quantia vai de R$ 101,00 a R$ 1.212,00. O pagamento seguirá até o dia 31 de março. Vale ressaltar que, no caso do PIS, a data de pagamento do benefício é com base no mês de nascimento. Para o PASEP, é com base no dígito final da inscrição do servidor público (veja calendário completo no final da matéria).

Para receber o abono, o trabalhador deve ser inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2021, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial, conforme categoria da empresa.

Recebem o PIS na Caixa os trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas. As pessoas que trabalham no setor público têm inscrição Pasep e recebem o benefício no Banco do Brasil.

COMO SACAR? Para sacar o abono do PIS, o trabalhador que possuir Cartão do Cidadão e senha cadastrada pode se dirigir aos terminais de autoatendimento da Caixa ou a uma casa lotérica. Se não tiver o Cartão do Cidadão, pode receber o valor em qualquer agência da Caixa, mediante apresentação de documento de identificação. É possível ainda receber pelo Caixa Tem, através da poupança social digital.

Informações sobre o PIS podem ser obtidas pelo telefone: 0800-726-02-07 da Caixa. O trabalhador pode fazer consulta ainda no site da Caixa (www.caixa.gov.br) ou no app CAIXA Trabalhador. Para isso, é preciso ter o número do NIS (PIS/Pasep) em mãos.

PAGAMENTO DO PIS/PASEP 2022 PIS NASCIMENTO SAQUE Janeiro 8/2 Fevereiro 10/2 Março 15/2 Abril 17/2 Maio 22/2 Junho 24/2 Julho 15/3 Agosto 17/3 Setembro 22/3 Outubro 24/3 Novembro 29/3 Dezembro 31/3 PASEP FINAL DE INSCRIÇÃO SAQUE 0 e 1 15/2 2 e 3 17/2 4 22/2 5 24/2 6 15/3 7 17/3 8 22/3 9 24/3

FOTO: Divulgação

